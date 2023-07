State cercando una dash cam affidabile e ad alta risoluzione per salvaguardare la sicurezza della vostra auto, o semplicemente per registrare le vostre gite fuori porta? In tal caso la soluzione perfetta per voi è il modello di marca Chortau, oggi in offerta del 51%!

La dash cam, infatti, è protagonista di un doppio sconto: oltre al ribasso del 36% applicato da Amazon, potrete usufruire anche di un buono del 15%, utilizzabile semplicemente spuntando la casella “applica coupon” prima di inserire il prodotto nel carrello. Così facendo potrete spendere solamente 59,00€ invece di 109,99€, per un risparmio di ben 51,00€.

Insomma, parliamo di un prezzo davvero ottimo, che difficilmente si ripresenterà durante l’imminente Prime Day. Con un sensore di immagine SONY IMX323 ad alta risoluzione e un obiettivo grandangolare da 170°, questa dash cam offre un’immagine nitida e una qualità video straordinaria in Full HD 1080P, anche di notte.

Ma non è tutto, grazie alla connessione WiFi potrete controllare la dash cam direttamente dal vostro telefono tramite l’app “RoadCam”. Potrete visualizzare i video in tempo reale, salvare e condividere i file registrati, senza dover rimuovere la micro SD card o il dispositivo dall’auto.

Non dovrete nemmeno più preoccupatevi degli incidenti: il G-Sensor Lock integrato registra automaticamente e blocca i file video in caso di collisione, fornendo una registrazione chiara del momento dell’incidente. Vi sono poi la modalità di parcheggio e il rilevamento del movimento, che vi consentono di monitorare la sicurezza della vostra auto 24 ore su 24.

Infine, la dash cam è progettata per durare anche alle condizioni più estreme. Grazie al suo materiale avanzato, offre un’eccellente resistenza alle alte e alle basse temperature, garantendo prestazioni affidabili in qualsiasi situazione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

NB: Vi ricordiamo di applicare il coupon del 15% prima di inserire l’articolo nel carrello.

