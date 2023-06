Da tempo state pensando di acquistare una dash cam ma non ne avete trovato una a un prezzo davvero conveniente? In tal caso, se non volete aspettare il Prime Day, vi consigliamo di dare uno sguardo a questo modello doppiamente scontato su Amazon.

In primis, la dash cam è già proposta a soli 79,99€ invece di 99,99€ ma, in aggiunta, vi basterà sfruttare un semplice coupon per ottenere uno sconto ulteriore di ben 15€. Un’occasione da non farvi scappare, fintanto che la promozione è in corso?

Vi proponiamo una dash cam ad altissima definizione per la vostra auto, dotata di un obiettivo da 1600P e visione a 170°, oltre a un sensore dalle ottime prestazioni. Grazie alla sua apertura ampia F2.0 e ai 6 chip di cui è provvisto, inoltre, potrete catturare chiaramente la segnaletica stradale intorno al vostro veicolo sia di giorno che di notte, inclusi i numeri di targa delle altre auto.

La dash cam dispone anche di un prompt vocale che vi fornirà vari messaggi per tenervi informati sullo stato attuale della registratore. In caso di collisione che superi il livello del sensore G impostato, la dash cam bloccherà automaticamente il video e lo salverà nella cartella degli eventi di emergenza! Comodissimo in caso di imprevisti.

Inoltre, con la funzione WiFi e il controllo tramite l’app JarvisCam dedicata (disponibile su App Store o Google Play), potrete gestirne le impostazioni direttamente sui vostri dispositivi Android o iOS. Avrete l’occasione di scaricare i video registrati con qualità 1600P direttamente sul vostro smartphone e condividerli facilmente con amici e familiari o sui social media.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

NB: Vi ricordiamo di inserire il coupon al carrello per ottenere lo sconto!

