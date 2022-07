Con l’avvento della mobilità elettrica ci stiamo abituando a vedere motorizzazioni con potenze strabilianti, ma non capita comunque tutti i giorni di parlare di un’auto da 2000 cavalli; di recente vi abbiamo raccontato del Ford SuperVan elettrico che dispone della stessa potenza, ma in quel caso si parlava di un mezzo dedicato esclusivamente alla pista. Il SUV elettrico Drako Dragon invece è destinato alla strada, o almeno questo è quello che spera di fare il il costruttore americano che ha già dato vita alla supercar GTE.

Drako Dragon, nome altisonante a parte, sembra essere un SUV davvero pazzesco, con una carrozzeria dalla linea molto aggressiva: a giudicare dalle poche immagini a disposizione sembra disporre di una parte anteriore molto corta, ampie fiancate impreziosite dalle portiere con apertura ad ali di gabbiano e un posteriore spiovente, da coupé – come vuole la moda del momento.

Le immagini ci svelano già un lavoro aerodinamico portato avanti con grande attenzione, sia per massimizzare l’autonomia dell’auto, ma anche per renderla molto più maneggevole e stabile ad alte velocità, quelle che senza dubbio potrà raggiungere vista la motorizzazione da 2000 cavalli con la quale è prevista l’auto.

Saranno 4 i motori elettrici necessari a raggiungere questa potenza: l’auto sarà così in grado di toccare i 320 km/h di velocità massima, coprendo lo scatto da 0 a 100 km/h in 1.9 secondi. Il sistema DriveOS permetterà una gestione intelligente della coppia a seconda del terreno sul quale si sta guidando, mentre il resto della dotazione tecnica resta ancora sconosciuta – non sappiamo nulla del pacco batterie utilizzato, e di conseguenza dell’autonomia.

Drako ha già confermato l’intenzione di svelare completamente l’auto entro la fine dell’anno: se davvero la casa statunitense sarà in grado di dare vita a un SUV di questo tipo, Tesla avrà una nuova concorrente di cui preoccuparsi almeno per quanto riguarda il mercato dei SUV elettrici ad alte prestazioni – il prezzo sarà “competitivo” (parola di Drako), ma sarà quasi certamente a 6 cifre.