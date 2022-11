Entro la fine del 2024 DS Automobiles ha in programma di portare sul mercato un nuovo SUV elettrico di grandi dimensioni in grado di sfidare ad armi pari un best seller del mercato europeo come Audi Q5, dopo che la compagnia francese ha insidiato il dominio di Audi Q3 portando sul mercato il SUV DS 7.

La gamma DS sarà finalmente completa con il rilascio di questo nuovo SUV, dopo aver visto arrivare sul mercato i modelli DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9; il nome per il momento è ancora sconosciuto, mentre a livello tecnico sappiamo che la fase di test del veicolo è già iniziata e che le dimensioni si sono ridotte sensibilmente rispetto al concept, chiamato Aero Sport Lounge, che toccava i 5 metri di lunghezza.

“La silhouette dell’auto è ispirata al concept, ed è a metà tra una hatch e un SUV per offrire la miglior gestione possibile dell’energia a disposizione” ha detto Beatrice Foucher, a capo del marchio DS. Parlando degli interni invece, la Foucher li ha definiti “appariscenti“.

Secondo le prime indiscrezioni il SUV elettrico di DS avrà un range importante, vicino ai 700 km, un risultato che sarà possibile raggiungere solo grazie a un corposo pacco batterie e alle più avanzate tecnologie di mobilità elettrica; DS utilizzerà senza dubbio la nuova batteria già vista sulla DS 3, la cui autonomia dichiara è di 320 km con 50 kWh di capacità.

In questa situazione DS può trarre beneficio dal fatto di essere un marchio relativamente giovane, anche se con una lunga storia: il mercato automobilistico di oggi conosce ben poco di DS e questo dà alla casa francese l’opportunità di reinventarsi come casa automobilistica specializzata in veicoli elettrici senza andare a scontentare la sua attuale clientela.