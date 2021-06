DS9 E-Tense: viaggiare comodi e in tutta sicurezza sulla nuova berlina ibrida francese

La casa della Dea si è dal 2015 staccata dalla prima madre Citroen, dopo il lancio di numerose vetture tra SUV (DS7) e crossover (DS3), arriva il momento di mordere il segmento delle berline di lusso. Come? Grazie ad una offerta unica, lanciata a febbraio, DS9 appunto, pronta a farci sognare – e viaggiare – in prima classe. Il brand premium punta su punta su stile, eleganza, tecnologia, sicurezza ed ecologia, essendo disponibile per la DS9 solo un modello con motore ibrido elettrico benzina. Una scelta a tutto vantaggio dell’ambiente e dei consumi.

Lunga 493 cm, larga 185 cm e con un’altezza di 146 cm: anche le dimensioni sono importanti, si vede che la vettura vuole affermarsi su strada, risultato raggiunto anche grazie alla tanta tecnologia di bordo. Prime sono le DS Active Scan Suspension, ovvero le sospensioni a controllo elettronico connesse a una videocamera frontale per prevenire le eventuali asperità sul terreno e prepararsi ad ogni evenienza, oltre a copiare meglio la strada garantendo una tenuta sempre ai massimi livelli.

Gli interni sono sontuosi come la tradizione DS Automobiles impone, con rivestimenti in pelle Nappa e ingioiellature sparse per l’abitacolo. Un trionfo di opulenza insomma, che sa cullare gli occupanti in modo raffinato.

Non mancano i sistemi di sicurezza, gli ADAS di ultima generazione. Partiamo dai fari adattivi LED DS Active Led Vision, fino ad arrivare a una sorta di visione notturna con DS Night Vision, sistema che utilizza una telecamera a infrarossi per proiettare sul cruscotto le immagini rilevate, segnalando i pericoli con colori dal giallo al rosso a seconda del livello di pericolosità ipotizzato dal sistema per gli elementi rilevati sulla carreggiata. In caso di emergenza, è in grado di prendere l’iniziativa e frenare da solo se non viene rilevata risposta da parte del conducente. Ci sono poi anche i classici sistemi come cruise control adattivo, segnalatore di stanchezza conducente, e molti altri.

Per il momento arriverà solo in versione ibrida, con motore da 225 CV in grado di percorrere circa 40-50 chilometri in elettrico secondo il ciclo WLTP. Insomma non solo bella da vedere, ma si promette anche bella da guidare!