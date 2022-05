I veicoli prodotti in tiratura limitata sono sempre molto ambiti dai collezionisti, ancor di più se sono ancora nella loro confezione originale – un avvenimento praticamente impossibile nel mondo delle moto; proprio per questo motivo il fatto che una Ducati MH900evoluzione ancora sul suo pallet originale è attualmente in vendita in asta sul sito ‘Bring your trailer’ diventa una notizia degna di nota.

Dalle foto pubblicate sul sito ci si rende subito conto di quanto questa moto sia unica nel suo genere: si tratta dell’esemplare 875 su 2000 prodotti della Ducati MH900e – lo si legge perfettamente dalla scritta sulla scatola esterna – e la moto è ancora parzialmente smontata, proprio come si riceveva dalla fabbrica quando la si acquistava nuova alla fine degli anni ’90 e all’inizio dei 2000.

La Ducati MH900evoluzione è un omaggio alla 900SS di Mike Hailwood che nel 1978 ha vinto il TT dell’Isola di Man, è stata disegnata da Pierre Terblanche e pensate che già all’epoca, nel 1999 quando internet non era ancora particolarmente diffuso, Ducati riuscì a vendere questa moto tramite il suo sito internet, dopo aver condotto un sondaggio online tra i suoi appassionati. Ducati aprì la vendita il 1° gennaio 2000, e in appena 31 minuti dall’apertura degli ordini, tutti e 2000 gli esemplari erano stati venduti al prezzo di 15.000 euro.

Il modello di cui vi raccontiamo è del 2002, quindi ha sulle spalle 20 anni passati in una scatola di legno, e viene da chiedersi in che condizioni di salute si trovi: difficile dirlo per il momento, dato che la moto è ancora coperta dal telo di plastica messo dalla fabbrica. Il motore, un bicilindrico a L da 904cc di cilindrata con raffreddamento ad aria, era in grado di erogare 74 cavalli e circa 75 Nm di coppia, ma oggi probabilmente avrà bisogno di un intervento molto approfondito prima di poter tornare a splendere.

Oggi una Ducati MH900e può superare senza problemi i 30.000 € di valore: al momento sul sito ‘Bring your trailer’ questo esemplare ha toccato i 35.000 $ (32.623 € al cambio odierno), ma restano ancora 6 giorni di asta.