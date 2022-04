Il canale di Youtube di Ducati ha pubblicato il primo video in cui mostra la Ducati MotoE in azione sulla pista di Vallelunga, in provincia di Roma; non è la prima volta che la MotoE di Borgo Panigale viene testata in pista, già lo scorso dicembre Ducati ha testato la sua prima moto elettrica presso il Misano World Circuit, ma oggi anche noi possiamo goderci le immagini della due ruote elettrica che sfreccia in circuito.

Nel video che vi riportiamo di seguito possiamo ammirare la Ducati MotoE nelle mani del campione del mondo Alex De Angelis, che nel 2019 ha corso la FIM Enel MotoE™ World Cup ed è senza dubbio a suo agio su una moto elettrica. De Angelis, insieme al primo tester Michele Pirro, è entrato ufficialmente a far parte del team di sviluppo della nuova Ducati MotoE.

A partire dalla stagione 2023 infatti, Ducati sarà l’unica fornitrice ufficiale di tutte le moto che corrono la classe regina della FIM Enel MotoE™ World Cup; per questo motivo è importante sviluppare una moto – oggi prototipo ‘V21L’ – che sia in grado di offrire prestazioni sensazionali pur riuscendo a mantenere un peso contenuto. Sarà una sfida gigantesca per Ducati, che sta lavorando a 4 mani con gli ingegneri di Ducati Corse e il suo dipartimento di ricerca e sviluppo.

Ducati MotoE è, senza alcun dubbio, un progetto importantissimo per la casa di Borgo Panigale: rappresenta un punto di rottura che oggi in pochi sono pronti ad accettare, rappresenta il primo passo di una compagnia motociclistica storica verso una 2 ruote a zero emissioni e, quasi, zero rumore. Nel video che trovate di seguito potrete ammirare la Ducati MotoE sfrecciare sulle curve di Vallelunga, e potrete sentirne il distintivo fischio emesso in accelerazione, un dettaglio che senza dubbio infastidirà molti ma ne affascinerà tanti altri, perché scattare a quelle velocità senza emettere il tipico suono di un motore a scoppio è una sensazione assolutamente unica.