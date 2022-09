Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato le prime anticipazioni sul nuovo progetto appena svelato da Ducati: si tratta di una Ducati Streetfighter V4 realizzata in collaborazione con Lamborghini al fine di dare vita a una moto speciale e unica nel suo genere, oltre che potenzialmente molto invitante per i collezionisti che avranno modo di portarsi a casa una Ducati realizzata in tiratura limitata composta da 630 + 63 esemplari, con quest’ultimi riservati a coloro che possiedono una Lamborghini Huracan STO, auto dalla quale è stata presa l’ispirazione per la livrea di questa Ducati.

Dal Centro Stile Ducati è nato un nuovo parafango anteriore per la Streetfighter V4, disegnato in modo da richiamare le forme del cofano della Huracan STO, impreziosito da importanti prese d’aria; i richiami alla Huracan STO non finiscono certo qui, e proseguono praticamente lungo tutta la moto, con protezioni in carbonio ai lati del motore e intagli sulla piccola carena posizionata dietro la sella. Tutti questi elementi sono realizzati con la stessa fibra di carbonio normalmente utilizzata da Lamborghini, e il tutto è rifinito con una colorazione tipica nella quale ritroviamo il già citato Verde Citrea di Lamborghini, che Ducati ha utilizzato in gran parte della carenatura.

La dotazione di questa Ducati Streetfighter V4 realizzata in collaborazione con Lamborghini prevede tutta una serie di dettagli in carbonio, come la cover per la strumentazione, la copertura per la catena di trasmissione e tanto altro ancora, mentre il sound è affidato a uno scarico Akrapovic in titanio, anch’esso rifinito con un fondello in carbonio.

A completare la ricchissima dotazione di questa Ducati ci pensano i cerchi, in particolare quello posteriore che può mettere in mostra il suo design – che chiaramente ricorda quello dei cerchi della Huracan STO – grazie al forcellone monobraccio tipico di Ducati che ne lascia un lato completamente scoperto.

Il prezzo di questa Ducati in tiratura limitata non è ancora stato svelato: una Streetfighter V4 parte da 24.590 €, ma è più probabile che il prezzo di questa versione si aggiri intorno ai 34.000 € a cui viene venduta la Streetfighter V4 SP, se non addirittura ancora più alto. Per i più esigenti è possibile acquistare anche una tuta di pelle, un casco e una giacca da moto che riprendono lo schema cromatico visto sulla moto.