Ducati ha finalmente svelato la nuova V21L, il primo modello Ducati 100% elettrico progettato per diventare la moto ufficiale del prossimo campionato di MotoE, la categoria corsa appunto da moto elettriche; è il primo passo del marchio italiano verso la realizzazione di una Ducati elettrica stradale, cosa che avverrà solo quando la tecnologia si sarà sviluppata a sufficienza da permettere la creazione di una moto in grado di soddisfare l’esigenze del cliente Ducati.

Sin dai primi dettagli si capisce che Ducati ha studiato molto bene il progetto della V21L, ed è riuscita a dare vita a una moto elettrica completamente nuova pur partendo da un elemento preso dalle Ducati endotermiche, il front frame – un tipo di telaio molto leggero (pesa appena 3,7 kg) e con una forte rigidità torsionale. Si tratta di un dettaglio non da poco, perché significa che in futuro una Ducati elettrica stradale potrebbe basarsi sullo stesso elemento, già largamente utilizzato sulle linee di produzione odierne.

La batteria installata a bordo della nuova Ducati V21L è composta da 1152 celle cilindriche di tipo 27000 per una capacità complessiva di 18 kWh, è ricoperta da uno strato esterno di fibra di carbonio, ed è stata modellata in modo da seguire la forma della moto, anziché stravolgerla per ospitarla.

Il motore elettrico sviluppa 150 cavalli e 140 Nm di coppia, e tutto il sistema è in grado di lavorare a 800V di tensione, così da avere le massime prestazioni da tutte le componenti.

Nel suo complesso, la nuova Ducati V21L arriva a pesare 225 kg, un dato alto ma assolutamente non sorprendente, se si considera che 110 kg li pesa il solo pacco batterie; per contro ci sono altri numeri molto interessanti, come lo scatto da 0 a 100 coperto in 2,6 secondi o la velocità massima (limitata) di 275 km/h. Per correre in MotoE non c’è bisogno soltanto della massima velocità, ma bisogna anche tenere bene a mente i consumi per riuscire a compiere gli 8 giri previsti nelle gare: è per questo che Ducati ha voluto in parte limitare le prestazioni della sua V21L, evitando di avvicinarsi alle prestazioni delle sue moto più potenti, quelle che corrono in SBK e Moto GP.

Il primo passo di Ducati nel mondo delle moto elettriche è senza dubbio convincente, e apre la strada a un futuro – non sappiamo quanto vicino – in cui il marchio italiano proporrà moto stradali 100% elettriche.