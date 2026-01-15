Cerchi una e-bike urbana per i vostri spostamenti quotidiani? La MileCity 1 E-Bike da 26" è disponibile su AliExpress con uno sconto straordinario! Dotata di motore da 250W, batteria da 36V 13Ah e un'autonomia fino a 120 km, questa bici elettrica raggiunge i 25 km/h con 7 marce e freni a disco per la massima sicurezza. Approfittate del prezzo di 468,39€ applicando il coupon da 30€ al checkout. Un'opportunità imperdibile per una mobilità sostenibile ed economica!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €30 durante il checkout

E-Bike MileCity, chi dovrebbe acquistarla?

La MileCity 1 E-Bike rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un mezzo di trasporto ecologico ed economico per gli spostamenti quotidiani in città. Con uno sconto cosi grande e un coupon aggiuntivo di 30€, questo modello si rivolge principalmente ai pendolari urbani stanchi del traffico e dei costi dei trasporti pubblici. La sua autonomia vi permetterà di affrontare anche tragitti medio-lunghi senza preoccuparvi della ricarica, mentre il motore da 250W garantisce assistenza alla pedalata sufficiente per affrontare salite e lunghe distanze senza affaticarvi. Perfetta per chi desidera mantenersi attivo integrando l'esercizio fisico nella routine quotidiana, grazie alle 7 marce che consentono di regolare lo sforzo in base alle vostre esigenze.

Questa e-bike soddisfa le necessità di chi cerca praticità e sicurezza negli spostamenti urbani: i freni a disco assicurano frenate efficaci in ogni condizione meteorologica, mentre le ruote da 26 pollici garantiscono stabilità e comfort su asfalto e superfici irregolari. La velocità massima di 25 km/h rispetta perfettamente la normativa europea, permettendovi di circolare liberamente senza necessità di patente o assicurazione. Al prezzo finale di 468,39€, rappresenta un investimento accessibile che vi farà risparmiare migliaia di euro rispetto al prezzo originale, rendendosi ideale per studenti, lavoratori e famiglie che desiderano una mobilità sostenibile senza gravare sul budget.

