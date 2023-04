La tecnologia delle auto plug-in rappresenta un importante passo avanti verso la transizione completamente elettrica e sostenibile. Queste vetture, infatti, riescono a combinare i motori termici tradizionali con quelli elettrici, garantendo un’efficienza e una autonomia sempre maggiori. A differenza delle ibride full e mild, le plug-in possono essere ricaricate con il cavo e questa particolarità è molto importante da tenere a mente: senza una ricarica costante, l’utilizzo è sostanzialmente errato e si va incontro a consumi elevati a causa del peso della batteria.

In genere le ibride plug-in hanno una autonomia in elettrico di 50-70 km, rendendole perfette per un utilizzo cittadino e con brevi tratti ad alta velocità. Questa è la media del mercato, ma a quanto pare BYD con la sua Destroyer 07 ha pensato a qualcosa in più.

La nuova elettrica cinese presentata al Salone di Shanghai 2023 si propone come un’ammiraglia, con una lunghezza di 4,98 metri, una larghezza di 1,89, un’altezza di 1,49 e un passo di 2,9 metri. Sotto il cofano, la BYD Destroyer 07 nasconde un motore a benzina da 1.5 litri, disponibile in versione aspirata o turbo, abbinato a un sistema di batterie dalle dimensioni generose. Ancora non sono state svelate le specifiche tecniche della parte elettrica, ma si sa che l’autonomia in modalità completamente elettrica è di 200 km (presumibilmente nel ciclo di omologazione cinese che potrebbe essere molto lontano dal nostro WLTP, oppure più veritiero).

La carrozzeria della BYD Destroyer 07 presenta linee tondeggianti intervallate da elementi più “spigolosi”, che ricordano la Seal, la berlina 100% elettrica della stessa casa automobilistica cinese. Secondo alcune fonti, la BYD Destroyer 07 potrebbe arrivare sul mercato cinese nella seconda metà del 2023, con prezzi a partire da 199,800 Yuan (circa 26.500 euro). Al momento non si sa se la vettura verrà commercializzata anche in Europa, ma è probabile che susciti l’interesse dei consumatori in tutto il mondo, grazie alle sue prestazioni avanzate e alla sua tecnologia all’avanguardia.