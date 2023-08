E-ssence, un’iniziativa italiana pionieristica, svela il primo servizio di boat sharing elettrico in Italia, una soluzione innovativa che si ispira a modelli consolidati come quello delle biciclette nelle grandi città. Questa proposta, finora presente solo nei Paesi Bassi, sarà presentata al pubblico il 24-25 settembre presso lo Yacht Club di Monaco, nell’ambito della terza edizione della fiera “Smart and Sustainable Marina”.

“Immaginate di poter noleggiare una barca, completamente elettrica, che si può guidare senza una patente nautica e sbloccabile, rapidamnte, tramite un’app dedicata”.

Questo è il concept di E-ssence, un progetto ideato da Michele Lauriola, originario di Manfredonia, e Leonardo Caiazza, di Parma, e frutto delle idee sviluppate durante il loro percorso di studio presso la Bologna Business School, dove nel 2023 hanno conseguito un MBA in green energy e sustainable business. Il loro progetto, inoltre, è stato supportato da BigBo di Pixel, Banca Sella, Nowtilus e il Sea Innovation Hub ligure.

Con un’interfaccia completamente automatizzata, il servizio E-ssence rende semplice il noleggio, e il conseguente utilizzo, delle barche elettriche. Gli utenti possono localizzare la barca più vicina tramite l’app, sbloccare il timone con un “tap” e dedicarsi alla navigazione, il tutto senza la necessità di una patente nautica. L’app dedicata, inoltre, propone anche un “virtual skipper”, dedito nel suggerisce itinerari e mete, semplificando l’esperienza di navigazione.

L’approccio di E-ssence all’ecosistema marino è votata al rispetto dell’ambiente. Le barche elettriche, realizzate in collaborazione con il cantiere svedese Nimbus, garantiscono un’esperienza di navigazione a emissioni zero. Attualmente, la start-up dispone di due barche operative: una ormeggiata nel porto di Mirabello, a La Spezia, e l’altra concessa in licenza a un operatore sul Lago di Garda, a Lonato del Garda.

L’entusiasmo intorno al progetto è evidente, con le prime settimane di operatività che hanno registrato costanti sold out durante i fine settimana. Lauriola e Caiazza hanno dichiarato: “Abbiamo ricevuto numerose richieste dalle 22 aree marine protette italiane, luoghi in cui l’uso di barche a motore, potrebbe danneggiarne il fragile ecosistema. Vogliamo indirizzare il nostro business proprio in questa direzione, ovvero verso la salvaguardia di queste zone tanto magnifiche quanto delicate.”

L’approccio innovativo di E-ssence ha trovato numerosi riscontri positivi in tutta Europa, con l’Austria, dove il noleggio di barche elettriche è una realtà già consolidata, che si è rivelata come la nazione più interessata al progetto.

L’innovazione di E-ssence, però, non si ferma qui. La start-up prevede di offrire, in futuro, anche attrezzature per lo snorkeling, fornendo dei consigli, tramite app, in merito agli itinerari subacquei e ai migliori punti di interesse. L’espansione, inoltre, comprende la possibilità di collaborazioni con aziende che offrono noleggio di biciclette e auto elettriche. L’obiettivo ultimo resta, però, la futura espansione verso l’estero, aprendo nuovi orizzonti per la mobilità sostenibile.

Il mondo della navigazione elettrica sta aprendo nuove opportunità, dimostrando come l’innovazione tecnologica possa sposarsi con il rispetto per l’ambiente. E-ssence è all’avanguardia in questo campo, offrendo un’esperienza di navigazione senza inquinamento, senza barriere e pronta a ridefinire la navigazione marittima in Italia e nel Mondo.