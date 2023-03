Nei giorni scorsi il marchio tedesco ha registrato, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti Tedesco, 48 nuovi nomi da dedicare alle auto attualmente in commercio e in arrivo nei prossimi mesi. A scoprire queste informazioni sono stati i nostri colleghi di CarBuzz, sempre molto attenti ai brevetti che vengono depositati in giro per il mondo.

L’intero schema di denominazione delle BMW cambierà rispetto all’attuale; al momento, le BMW seguono uno schema ben preciso e facilmente riconoscibile. Ad esempio, la BMW 330i è una vettura appartenente alla gamma Serie 3 (primo numero), con un intervallo di potenza (secondo e terzo numero) e a benzina (“i” benzina, i suffissi “d” e “e” comunicano la presenza di un sistema diesel o elettrico). Inizialmente il secondo e il terzo numero però erano dedicati alla cilindrata (3.0 litri in questo caso), valore che successivamente è stato modificato in seguito al downsizing dei propulsori.

Cosa cambierà in futuro? Semplice, avremo i prefissi per la tipologia di serie seguiti dal gruppo propulsivo. Ad esempio, la futura i750 sarà una BMW i7 elettrica con un gruppo propulsore 50. Stessa storia per la X750, che sarà un SUV X7 con gruppo propulsore 50. Maggiore è quest’ultimo valore, più l’auto sarà potente. La tipologia di trazione verrà infine inclusa nel nome, per una maggiore riconoscibilità da parte del consumatore: non sarà difficile misurarsi con una ipotetica i530 xDrive, ovvero una serie 5 elettrica con un gruppo propulsivo 30 e dotata di trazione integrale.

E le versioni sportive M? Secondo CarBuzz, a giudicare dai brevetti depositati, potrebbero seguire una denominazione analoga e passare (ad esempio) dall’attuale M3 ad una meno distintiva M350, per posizionarsi su un gradino superiore alla più “civile” M340i.

Di seguito, tutti i marchi registrati:

