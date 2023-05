Il fondatore di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha dimostrato un forte interesse nell’utilizzo dei social media per comunicare direttamente con i clienti, riuscendo anche nel corso degli anni ad evitare di spendere svariate migliaia di dollari nella comunicazione a scopo di pubblicità. Musk vive, si potrebbe dire, di social e sono il suo strumento di comunicazione preferito. Inoltre, dal momento che Twitter è di proprietà di Musk, non sorprende che le sue aziende, inclusa Tesla, siano diventate più attive sulla piattaforma.

Recentemente, l’account Twitter ufficiale di Tesla ha chiesto ai suoi follower cosa potrebbe migliorare per l’azienda e cosa, indirettamente, non sia (più) apprezzato. I commenti hanno evidenziato alcune problematiche come il servizio clienti, che ha rappresentato un punto debole per Tesla in passato, la qualità costruttiva, spesso criticata, e la difficoltà nel contattare l’azienda senza cadere in un loop continuo di call center automatizzati.

Una serie di commenti sono dedicati anche al sistema di guida autonoma Full Self Driving, in quanto non è trasferibile tra un’auto e l’altra: in caso di acquisto di una seconda vettura, sebbene si tratti di un’attivazione software, Tesla non permette di trasferire la licenza obbligando pertanto un secondo acquisto. Altri suggerimenti riguardano le prestazioni di FSD stesso e la disponibilità di nuove funzioni al di fuori di Stati Uniti e Canada.

In sintesi, l’account Twitter di Tesla ha dato voce alla comunità dei veicoli elettrici e resta ora da capire se i feedback raccolti avranno poi un seguito o se Tesla continuerà con la sua roadmap senza dare troppo peso alle richieste dei suoi clienti più affezionati. A conti fatti, pensiamo che la criticità maggiore riguardi Full Self Driving e la possibilità di spostare la licenza da una vettura all’altra, elemento che dovrebbe essere consentito proprio per la natura della funzione. Un lusso che “una volta” non era possibile attuare visto che gli accessori erano sempre fisici e richiedevano una vera e propria installazione.

100% agree an added incentive to encourage brand loyalty should be FSD transfer to a new Tesla. — James Locke (@arctechinc) May 5, 2023