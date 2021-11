Ecco il nuovo Homtruck di Geely, sfida aperta a Tesla Semi

Tesla Semi non è ancora arrivato sul mercato e ha già un concorrente: si chiama Homtruck, ed è stato progettato da Farizon Auto, il brand di veicoli commerciali del gruppo Geely. Ad oggi Homtruck è soltanto un concept, ma la compagnia cinese ha tutte le intenzioni di trasformarlo in realtà e di consegnare i primi esemplari entro il 2024: Geely punta a portare l’Homtruck sui mercati internazionali, compreso quello nordamericano.

Sin dalla sua nascita nel 2016, Farizon Auto si è occupata di realizzare veicoli commerciali leggeri, oltre ad autobus per uso urbano e per lunghe percorrenze; tutte le principali tecnologie di propulsione sono state sviluppate internamente alla compagnia, che si è impegnata per migliorare il più possibile l’autonomia delle sue soluzioni elettriche, oltre ad aver realizzato un motore alimentato a metanolo nel 2019.

Nel futuro di Geely e Farizon Auto c’è uno dei mezzi commerciali più puliti e tecnologicamente avanzati mai visti fin’ora, addirittura dotato di una cucina esterna alla cabina: l’obiettivo ricercato dalla compagnia cinese, oltre a quello tecnico di realizzare un camion elettrico in grado di percorrere quanta più strada possibile, è quello di realizzare un mezzo che faccia sentire a casa anche quando si è su strade lontane. Il nome stesso indica questa aspirazione: Homtruck, un camion che sa di casa.

Secondo quanto riporta Farizon Auto in un comunicato stampa, i tecnici della compagnia avrebbero studiato a fondo le necessità dei camionisti durante il processo di sviluppo di hardware e software dedicati al nuovo Homtruck. Si è giunti così ad un camion la cui cabina è dotata di un bagno con una doccia e un WC, un letto singolo, un frigorifero, un bollitore per il te, una cucina e una piccola lavatrice; durante la guida si possono sfruttare tecnologie come telecamere a 360° e un assistente vocale che aiuterà il pilota a gestire eventuali problemi intorno al veicolo, sia da fermi sia in movimento.

Come anticipato in apertura, Geely punta a portare sul mercato i primi esemplari di Homtruck entro il 2024.