I camper per biciclette stanno raggiungendo nuovi livelli di qualità e professionalità, abbandonando la loro origine da semplici acrocchi fai-da-te, e presentandosi sempre più come delle vere e proprie soluzioni sofisticate. L’ultimo esempio di questa tendenza è il Trailer Hupi, un progetto finlandese che mostra un design sorprendentemente raffinato e altamente tecnologico.

A differenza dei più comuni camper per biciclette in stile “teardrop”, il camper Hupi offre un design più alto, garantendo maggiore spazio per la testa e un’esperienza di viaggio più confortevole.

Il merito va all’inventore Urpo “Upi” Merranmaa, il quale ha concepito un camper che, sebbene non consenta di stare in piedi, permette agli utenti di sedersi a piena altezza di un mini tavolo incorporato nella parete.

Questo originale mini tavolo funge anche da postazione di lavoro, oltre a far parte della zona pranzo, collocata di fronte alla camera da letto, o meglio, di fronte a metà della camera da letto, poiché il giaciglio è pieghevole e si ripiega comodamente quando non è in uso.

Il Trailer Hupi, difatti, è pensato per trasformarsi completamente dal giorno alla notte, permettendo di srotolare il letto, occupando quindi tutto lo spazio interno, e trasformando il piccolo camper in un accogliente rifugio notturno.

Il peso del camper Hupi si attesta intorno ai 70 kg ed è stato progettato per essere trainato da una bicicletta elettrica e non da una tradizionale bicicletta a pedali. Sebbene sia possibile trainarlo con la sola forza delle gambe, affrontare salite e pendii diventerebbe un compito faticoso considerando il peso del Trailer Hupi.

Per ovviare a questo problema, inoltre, è possibile installare un sistema elettrico opzionale nel camper. Quest’ultimo comprende fino a 250W di pannelli solari montati sul tetto, una batteria integrata e un inverter pensato per alimentare i dispositivi elettronici interni ed esterni, tra cui l’illuminazione e un piccolo frigorifero. I pannelli solari, inoltre, possono fornire l’energia necessaria per ricaricare la batteria della bicicletta elettrica durante le fermate.

Chiunque desideri una versione più ricca di accessori, può optare per un camper trailer completamente attrezzato, dotato di fornelli a gas, un grill portatile, una finestra sul tetto per ammirare le stelle e persino una TV.

Tuttavia, il Trailer Hupi non è indubbiamente economico, con prezzi che partono da circa 5.990€ e vanno a salire in base agli upgrade che si intende installare all’interno del piccolo camper. Per chi non possedesse già una bicicletta elettrica adatta al traino del rimorchio, l’azienda offre inoltre la possibilità di acquistarne una, naturalmente già equipaggiata con gancio di traino pre-installato.

Per chiunque sia alla ricerca, invece, di un’alternativa più economica ma di egual fattura, trovare una soluzione simile potrebbe rivelarsi una sfida. Sebbene ci siano altri camper trainati da biciclette elettriche, molti di essi sono stati prodotti in edizione limitata, sono rimasti dei concept o non sono ancora entrati in produzione su larga scala.