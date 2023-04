Il mondo automobilistico sta assistendo all’emergere di nuovi piccoli attori grazie all’arrivo dei veicoli elettrici (EV). Luvly, un’azienda svedese, vuole distinguersi dagli altri costruttori producendo auto compatte a emissioni zero con un sistema di consegna innovativo. Questo sistema è stato creato per ridurre i costi, simile a quello del colosso svedese Ikea: le auto vengono fabbricate in pezzi e spedite in container. Questo metodo consente di utilizzare le spedizioni in modo più economico, al punto che in un container con capacità per quattro auto, è possibile inserire le parti necessarie per 20 veicoli Luvly.

Luvly ha diversi stabilimenti regionali che si occuperanno dell’assemblaggio delle auto. Questa metodologia si applicherà a tutti i modelli di Luvly, compresi l’auto sportiva a tre ruote e un piccolo furgone, ma per il momento solo il primo modello, chiamato Luvly 0, è disponibile per l’acquisto. Luvly 0 è specificamente pensato per l’uso urbano, è un’auto molto piccola progettata per muoversi agilmente in città e occupare uno spazio minimo. Il design minimalista, con un ampio parabrezza e un taglio dritto nella parte posteriore, rende questo veicolo dal look originale; nonostante sia un modello a due posti delle dimensioni di una microcar, ha un bagagliaio di buone dimensioni (267 litri). Più in dettaglio, l’auto misura 2740 millimetri in lunghezza, 1520 millimetri in larghezza e ha un peso di poco meno di 400 kg. La velocità massima raggiungibile è di 90 km/h, un valore elevato che difficilmente resterà tale in Italia se dovesse diventare omologata nella categoria L6e (quella della Citroen Ami).

Il punto di forza del Luvly è la sua batteria da 6,4 kilowattora, divisa in due moduli rimovibili. Grazie al basso consumo energetico, una singola carica può portare l’auto fino a poco più di 100 km, e può essere ricaricata a casa. Il prezzo iniziale per l’acquisto di un Luvly 0 è di € 10.000 e i clienti possono già effettuare l’ordine sul sito web del marchio. Insomma, si tratta di una proposta molto interessante e siamo curiosi di vedere le possibili istruzioni: attenzioni alle viti e vitine, qui l’assenza di una potrebbe compromettere l’utilizzo intero!