EICMA 2021, la fiera del motociclo è tornata

Dopo un anno di stop a causa della pandemia, EICMA è finalmente tornata a Milano e noi di Motorlabs non potevamo certo mancare all’appuntamento; si tratta di un’edizione un po’ sottotono a causa delle tante assenze importanti, come Ducati, BMW, KTM e Husqvarna, ma non mancano nomi importanti come Honda, Yamaha, Suzuki, il Gruppo Piaggio con i suoi marchi come Aprilia, Moto Guzzi e Vespa, e tante aziende che stanno investendo nel mondo della mobilità elettrica in ogni sua forma, come stano facendo Vmoto Soco Group o Zero Motorcycles.

Tra le novità più interessanti vi segnaliamo alcuni modelli presentati dal Gruppo Piaggio, che grazie alla sua grande eccletticità a livello di marchi può offrire soluzioni differenti e adatte a tutte le esigenze; il piccolo scooter Piaggio ONE è uno scooter 100% elettrico che ricorda in modo evidente le forme del tanto amato Zip, ma con un nuovo propulsore elettrico e silenzioso e una batteria da 1,4 kWh che dovrebbe assicurare circa 50 km di autonomia a velocità cittadine.

Aprilia si è presentata a EICMA con una bella novità che avevamo già avuto modo di ammirare online nelle prime prove su strada: stiamo parlando della nuova Tuareg 660, nuova proposta adventure di medie dimensioni della casa di Noale equipaggiata con il motore bicilindrico da 659 centimetri cubici già utilizzato sulle nuove RS660 e Tuono 660. La rinascita di Aprilia passa anche da qui, con la Tuareg 660 che avrà il compito di insidiare la Yamaha Tenerè 700 e le altre proposte di media taglia sul mercato delle moto adv.

Tra gli stand più interessanti visti quest’anno a EICMA c’è senza dubbio quello di Kawasaki, con il colosso giapponese che ha puntato forte sul segmento modern-classic portando con sé in esposizione le versioni moderne della Z650RS e della Z900; entrambe le moto centrano in pieno l’obiettivo, cioè quello di proporre una due ruote con uno stile classico e senza tempo, ma con le soluzioni tecniche più moderne per garantire la massima sicurezza sulla strada.

Tantissimi i marchi italiani presenti, come MV Agusta che ha colto l’occasione per svelare anche il suo nuovo monopattino elettrico RAPIDO Serie Oro, o Moto Morini che ha esposto la bellissima X-Cape 650, o ancora Benelli che grazie alla proprietà cinese sta tornando ad altissimi livelli con modelli come la Leoncino.

Tante, tantissime le proposte legate al mondo della mobilità elettrica, tra biciclette a pedalata assistita, monopattini, scooter e strane vie di mezzo di ogni forma e colore: l’innovazione non manca a EICMA, anche nel campo della mobilità elettrica. Le moto che vi abbiamo citato oggi non sono che un assaggio di quello che potrete trovare a EICMA fino a domenica 28 novembre.