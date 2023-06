L’edizione 2023 di EICMA, l’importante esposizione internazionale del settore motociclistico, si svolgerà presso i padiglioni della Fiera Milano-Rho, dal 7 al 12 novembre 2023. La giornata di martedì 7 sarà dedicata alla stampa, consentendo agli addetti ai lavori di scoprire in anteprima le ultime novità del settore. Mercoledì 8 sarà riservato agli operatori, offrendo loro l’opportunità di esplorare l’ampia gamma di prodotti e servizi esposti. Dal 9 al 12, la fiera sarà aperta al pubblico, dando agli appassionati di moto l’opportunità di partecipare all’evento e di ammirare le ultime tendenze e innovazioni del settore.

Mappa

Al momento non sono state condivise informazioni relative ai padiglioni e alle esposizioni; nelle prossime settimane aggiorneremo l’articolo non appena saranno disponili più dettagli. In ogni caso, come da tradizione EICMA sarà in Fiera Milano (Rho).

Programma

In aggiunta alla classica esposizione da parte di costruttori e brand di accessori, sarà presente MotoLive ovvero uno degli elementi chiave del successo di EICMA, l’evento dedicato alle corse più spettacolari, che prende vita nella zona esterna dell’Esposizione. Quest’anno celebra la sua 17esima edizione, confermandosi come un’occasione unica per il pubblico di assistere gratuitamente a competizioni e lasciarsi coinvolgere da spettacoli, musica e intrattenimento. Anche gli appassionati più esigenti troveranno soddisfazione qui: incredibili esibizioni di Freestyle Motocross e Trial Acrobatico e l’opportunità di avvicinarsi ai piloti nazionali e internazionali delle discipline off-road più prestigiose. Naturalmente questo è solo una piccola anticipazione, nell’arco delle prossime settimane ci saranno maggiori dettagli.

Biglietti

In attesa di varcare i cancelli della nuova esposizione internazionale delle due ruote, l’organizzazione ha aperto il ticket shop sul proprio sito web, e per coloro che hanno già intenzione di partecipare è consigliabile approfittarne. Infatti, il prezzo del biglietto (lancio) è vantaggioso. Per circa un mese, fino alle ore 12 di lunedì 17 luglio, il biglietto d’ingresso sarà disponibile ad un prezzo promozionale di lancio di 14 euro (+1,50 euro di spese fisse), rispetto ai 19 euro del prezzo pieno (+1,50 euro di spese fisse). L’unico canale di vendita ufficiale rimane il sito web dell’evento, che è stato rinnovato graficamente e nelle sue funzioni in occasione dell’evento.

Come raggiungere EICMA

Raggiungere il Salone è semplice ed è possibile usufruire di numerosi mezzi di trasporto; dal più semplice, autonomo, fino a treno, metro e passaggio ferroviario.

Auto / moto:

Dalle autostrade A7-Genova e A1- Bologna e A4-Torino: percorrere la Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscita Fiera Milano;

Da Milano autostrada A4 Venezia: uscita Pero-Fiera Milano;

Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como: dalla barriera di Milano Nord, direzione A4-Venezia e uscita Fiera Milano;

Da Milano: Autostrada A8 direzione Varese-Como ed uscita Fiera Milano oppure Autostrada A4 direzione Torino ed uscita Pero-Fiera Milano.

Dove parcheggiare in auto e in moto:

Parcheggi di pertinenza Fiera Milano (P1, PM1, PM2, P2, P3, P4, P5)

Parcheggi di corrispondenza delle stazioni della metropolitana: Linea M1 rossa: Bisceglie, Molino Dorino, Lampugnano, San Leonardo; Linea M2 verde: Cascina Gobba, Cologno Nord, Gessate, Crescenzago, Romolo, Famagosta; Linea M3 gialla: San Donato;

Parcheggio gratuito per le moto all’interno del comprensiorio fieristico di Porta Ovest – PM1.

Treno:

Linea interregionale Milano Centrale – Torino, fermata Rho FieraMilano (attenzione: sono previste in media 14 corse dirette al giorno e alcuni treni non fermano a Rho FieraMilano ma solo a Rho perciò è necessario trasbordo su treni S5 o S6 / direzione Treviglio).



Metropolitana:

La fermata della Fiera è Rho FieraMilano, pertanto è necessario salire a bordo di una Metro M1 direzione Rho FieraMilano.

Passante ferroviario:

In questo caso è possibile scegliere due tragitti: con la Linea S1 (Saronno-Milano passante Lodi) oppure Linea S3 (Saronno-Milano Cadorna).