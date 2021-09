ElbBlue è la prima nave alimentata a gas naturale sintetico

La nave da container ElbBlue, che naviga sotto la bandiera di Cipro, è la prima nave di queste dimensioni a essere stata modificata a livello meccanico per renderla compatibile con due tipologie di carburante; grazie alle modifiche apportate da MAN Energy Solutions, ElbBlue è stata la prima nave alimentata a gas naturale liquido (LNG).

Oggi ElbBlue, un tempo conosciuta come Wes Amelie, sta passando alla storia per un altro primato: proprio mentre scriviamo, la nave è in viaggio dopo essere partita da Brunsbüttel, in Germania, e si sta dirigendo verso San Pietroburgo, in Russia. La particolarità di questo viaggio sta proprio nel carburante utilizzato: per la prima volta infatti la ElbBlue sta viaggiando bruciando gas sintetico naturale (SNG) – un nome che pare un vero e proprio ossimoro. I serbatori della ElbBlue sono pieni di un mix di 20 tonnellate di gas naturale liquido e altrettante di gas sintetico naturale, e proprio grazie a questo speciale carburante le emissioni di CO2 saranno sensibilmente inferiori, andando a risparmiare ben 56 tonnellate nel solo viaggio verso San Pietroburgo.

Il gas naturale sintetico è un prodotto realizzato dalla ditta Kiwi, che possiede uno speciale impianto di produzione a Cloppenburg, in Germania. La compagnia utilizza l’energia eolica per produrre idrogeno verde, che a sua volta viene utilizzato in un processo di metanazione. Secondo Stefan Eefting, vice-presidente e capo di MAN PrimeServ, il futuro dei trasporti deve guardare con attenzione a queste soluzioni: sarà importante adattare al più presto i motori delle navi affinché possano utilizzare nuove tipologie di carburante, tra cui quelli sintetici che permettono di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 nell’ambiente.

Ad oggi la produzione di gas naturale sintetico non è ancora commercialmente sostenibile, per il momento si è trattato soltanto di una dimostrazione; i costi di produzione del SNG sono tra le 3 e le 6 volte più alti rispetto ad una produzione di normale LNG.