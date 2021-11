ElectrifYou, continua il tour per la mobilità elettrica di BMW

A partire da oggi e fino a domenica 21 novembre, #ElectrifYou farà tappa nella città di Roma. La tappa romana di #ElectrifYou continuerà a regalare a curiosi e appassionati la possibilità di vedere da vicino modelli elettrici e ibridi plug-in del marchio BMW e ricevere, inoltre, informazioni e approfondimenti di ciascun veicolo. La casa automobilistica di Monaco permetterà anche di effettuare un test drive agli utenti che lo vorranno.

Non a caso, l’evento organizzato da BMW Italia nasce con l’obiettivo di valorizzare e di promuovere la transizione ecologica che la casa automobilistica bavarese ha deciso di intraprendere. 5 le città protagoniste dell’evento (Bari, Torino, Parma, Roma, Milano) e tanti gli incontri dedicati alla mobilità elettrica. Non mancano, inoltre, dibattiti sulla lotta al cambiamento climatico ed economia circolare.

Non dimentichiamo che l’obiettivo della casa automobilistica BMW è di portare in gamma 25 modelli elettrificati entro il 2023. A tal proposito, la stessa società ha deciso di stanziare ben 30 miliardi di euro per sostenere la mobilità elettrica per il 2020-2025.

Dopo Roma, la prossima protagonista del viaggio di BMW sarà Milano, città che ospiterà l’evento conclusivo in programma dal 27 al 29 novembre in Piazza Gae Aulenti. Ricordiamo che #ElectrifYou si può seguire anche tramite piattaforma digitale dedicata, dove si possono ottenere informazioni e dettagli relativi alle vetture elettriche. La piattaforma dà inoltre la possibilità di partecipare ad un concorso e di vincere una BMW Active Hybrid e-bike.