La guerra in Ucraina sta dimostrando ancora una volta quanto l’avanzamento tecnologico in tutti gli ambiti della vita possa portare vantaggi inaspettati: è il caso della Eleek Atom, una moto elettrica prodotta in Ucraina che è stata fornita all’esercito ucraino per l’utilizzo durante operazioni in cui è richiesta particolare discrezione.

In seguito all’invasione della Russia, il Governo ucraino ha preso contatti con la ditta locale Eleek e ha chiesto una fornitura di Atom: la moto elettrica ucraina ha una scheda tecnica molto interessante, perché è in grado di toccare i 90 km/h di velocità massima con un peso di appena 70 kg, il tutto con un’autonomia di circa 150 km e con la possibilità di trasportare ben 150 kg di carico.

Insomma, la Atom si sta rivelando uno strumento molto prezioso per le operazioni stealth dei tiratori scelti ucraini: con la piccola moto elettrica è facile raggiungere le zone designate senza fare particolare rumore ed evitando anche le scansioni termiche, così che la missione possa essere svolta nel modo più sicuro possibile, sorprendendo il nemico e avendo sempre la possibilità di dileguarsi in un istante e in quasi totale silenzio.

Osservando il video che vi riportiamo, è subito chiaro come la Eleek Atom sia un ibrido tra una bicicletta e una moto: ci sono i pedali, che però probabilmente sono lì solo per questioni burocratiche di rispetto di normative europee, e vediamo dei freni a disco che sembrano molto più adatti a una bici piuttosto che a una moto – non riesco a immaginare che la Atom abbia una frenata particolarmente potente, con quei dischi decisamente troppo piccoli. Senza dubbio la leggerezza e la compattezza della Atom sono caratteristiche fondamentali per l’utilizzo in guerra, ma una volta – si spera molto presto – finito il conflitto certe caratteristiche tecniche potrebbero far storcere il naso al grande pubblico, anche se Eleek potrà vantare una pubblicità di fortissimo impatto.