Elon Musk ha da qualche ora diffuso un memo tra i dipendenti delle sue due aziende più in vista, Tesla e SpaceX, comunicando a tutti la necessità di tornare in ufficio per le canoniche 40 ore settimanali, affermando che in caso contrario ciò significherà il licenziamento dall’azienda.

Di seguito vi riportiamo alcuni passaggi dei due memo circolati durante questa settimana sul web, diffusi da azionisti della compagnia o personale esecutivo – in questi testi si fa riferimento a Tesla ma secondo le informazioni circolate, lo stesso memo sarebbe stato inviato anche a tutti i dipendenti di SpaceX.

Il lavoro da casa non è più accettabile. Tutti coloro che desiderano lavorare da casa dovranno tornare a lavorare in ufficio per un minimo di 40 ore settimanali, o lasciare Tesla. Sono ancora meno ore di quante ne chiediamo ai lavoratori della fabbrica. L’ufficio deve essere quel posto dove potete incontrare i vostri colleghi, non una stanza chissà dove. Se non tornerete in ufficio, darò per scontate le vostre dimissioni. Più è alta la vostra carica in azienda, e più dovrete essere presenti. Per questo motivo ho vissuto nella fabbrica per così tanto tempo, così che i lavoratori della fabbrica potessero vedermi lavorare con loro. Se non lo avessi fatto, Tesla sarebbe andata in bancarotta molto tempo fa. Ovviamente ci sono aziende che non avanzano queste richieste, ma quando è stata l’ultima volta che queste aziende hanno rilasciato un nuovo grande prodotto? E’ passato molto tempo.

NEWS: @elonmusk sends second email to "be super clear" that remote work is not acceptable at Tesla and working in-person crucial to making "the most exciting and meaningful products of any company on Earth." (Including original email as well) — Dave Lee (@heydave7) June 1, 2022

Alla fine del 2021 Tesla poteva contare più di 99,000 lavoratori, mentre di recente Elon Musk ha confermato che SpaceX ne conta circa 12,000; per i casi più particolari, Musk si è offerto di valutare personalmente le situazioni e decidere in prima persona come comportarsi, ma in linea generale sarà richiesto a tutti di tornare in ufficio e di farlo nell’ufficio di diretta competenza, e non in uno qualunque degli uffici di Tesla sparsi per gli Stati Uniti.