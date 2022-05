Durante il recente summit ‘Future of the Car’ il CEO di Tesla Elon Musk ha rilasciato una lunga intervista – che vi riportiamo in versione integrale sotto alla notizia, qualora vogliate ascoltarla per intero – durante la quale ha parlato dell’evoluzione dell’industria automobilistica degli ultimi anni.

In questa occasione, a Musk è stato chiesto quale sia la start-up nel mondo della mobilità elettrica che lo ha impressionato di più per il lavoro fatto, domanda alla quale ha risposto così:

“Penso che la compagnia che ha fatto più progressi dopo Tesla sia Volkswagen; anche se non è una start-up la si può definire una start-up dal punto di vista della mobilità elettrica, e senza dubbio VW è l’azienda che ha fatto di più sul fronte dei veicoli elettrici.”

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a diverse interazioni tra Elon Musk e Herbert Diess, CEO di Volkswagen, con quest’ultimo che in più di un’occasione ha speso parole al miele nei confronti del miliardario di origini sudafricane e di Tesla, al punto che Diess ha invitato Musk a parlare durante una videoconferenza dedicata ai 200 maggiori dirigenti di Volkswagen lo scorso ottobre.

Oltre a Volkswagen, Musk ha parlato del mercato cinese e di come sia pieno di aziende interessanti:

“Penso che ci saranno anche alcune aziende molto interessanti in arrivo dalla Cina. Ci sono un sacco di persone molto talentuose e con voglia di lavorare in Cina, non è gente che sta al lavoro fino a mezzanotte, è gente che dorme direttamente in fabbrica, mentre negli USA oggi le persone cercano di non lavorare proprio.”

In questo caso Musk non ha fatto nomi di aziende in particolare, ma senza dubbio la forte presenza di Tesla in Cina ha dato al CEO l’occasione di conoscere più da vicino il modo di lavorare di quelle zone del mondo; il mercato della mobilità elettrica si muove a gran velocità e la Cina sarà senza alcun dubbio uno dei paesi trainanti di questo movimento.