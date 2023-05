Elon Musk torna a parlare della nuova Tesla Roadster, anche se in un tono che di ufficiale non ha assolutamente niente, e casualmente lo fa dopo la notizia che riguarda la velocissima Rimac Nevera, che solo poche ore fa ha infranto diversi record di velocità facendo registrare uno scatto da 0 a 100 in 1.8 secondi.

Durante il recente incontro tra Tesla e i suoi azionisti, Musk si è ritrovato a parlare nuovamente della Tesla Roadster, affermando quanto segue:

“Ci aspettiamo di completare la parte di design e di studio ingegneristico della Tesla Roadster di nuova generazione già nel 2023, e speriamo – ma non è un impegno ufficiale – di iniziare la produzione nel 2024.”

Inoltre, Musk ha aggiunto che la nuova Roadster sarà dotata del “pacchetto SpaceX” che aggiungerà dei propulsori ad aria per aumentare l’accelerazione e migliorare la tenuta di strada dell’auto.

Nelle ultime ore la rivalità è stata ulteriormente alimentata da un profilo Twitter chiamato Teslaconomics, che ha taggato Musk in un video in cui si vede la Rimac Nevera sfrecciare a velocità pazzesca, con una domanda ben precisa: “la Tesla Roadster sarà in grado di battere il record della Rimac Nevera (che costa 2.3 milioni di dollari) di 1.74 secondi sullo scatto da 0 a 60 miglia orarie?”

La risposta di Elon è quella di un troll molto esperto:

lol — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2023

Secondo le prime indiscrezioni – ovviamente basate solo su dati teorici perché quest’auto non esiste nemmeno in forma di prototipo, al momento – parlano di un’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96.5 km/h) in 1.1 secondi, ma visto che della Roadster si parla in toni entusiastici ormai da fin troppi anni (è stata “presentata” nel 2017) non è consigliabile esaltarsi per questi rumor.

Quel che è certo è che Elon Musk è un tipo molto competitivo, e se avrà modo di prendersi lo scettro dell’auto elettrica più veloce al mondo – per di più facendola pagare meno di 1/4 rispetto a una Nevera – lo farà e lo farà anche bene.