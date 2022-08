Un aeroporto privato da utilizzare per i suoi dipendenti, è questa l’ultima pazza idea di Elon Musk. Secondo quanto riportato dal giornale locale ‘Austonia’, il CEO di Tesla sarebbe interessato a costruire un aeroporto a Bastrop, un sobborgo di Austin, in Texas, dove Tesla ha di recente aperto una delle sue nuove Gigafactory.

Non è un mistero che Elon apprezzi particolarmente il Texas e la città di Austin, al punto che negli ultimi mesi diverse sedi centrali delle sue compagnia si sono trasferite proprio nella città texana, abbandonando Palo Alto e Los Angeles, in California.

Ufficialmente, il motivo per la costruzione di questo aeroporto sarebbe quello di dare un ulteriore supporto ai dipendenti di Tesla, SpaceX, e The Boring Company, ma la realtà dei fatti è che Elon Musk vola per più di 240.000 km ogni anno (più di 6 volte la circonferenza della terra, giusto per fare un paragone) e avere un aeroporto vicino al Quartier Generale delle sue aziende sarebbe di una comodità incredibile. Secondo quanto riportava il The Washington Post nel 2019, Elon Musk possiede (o possedeva, tante cose sono cambiate in questi anni) 4 jet privati, tra cui troviamo un Gulfstream G650ER da 70 milioni di dollari, un G550 da 61.5 milioni di dollari, e un Dassault Falcon 900B da 26 milioni di dollari.

La notizia riguardante l’intenzione di costruire un aeroporto, per ora, lascia il tempo che trova: i permessi burocratici dall’EPA e dalla FAA sono molto difficili da ottenere, e bisogna comunque prevedere uno studio sull’impatto ambientale e del traffico aereo, ma se c’è qualcuno che è in grado di districarsi in questi regolamenti è proprio Musk, come dimostrato in Germania con l’apertura della Gigafactory di Berlino, a lungo osteggiata da gruppi ambientalisti e bloccata da burocrazia soffocante.

Non ci resta che aspettare e scoprire se davvero questa notizia sarà confermata; a quel punto sarà interessante capire chi e quali dipendenti delle compagnie di Musk saranno autorizzati a sfruttare l’aeroporto.