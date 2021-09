Enel X, nuove colonnine presso i punti vendita Leroy Merlin

Con l’obiettivo di portare avanti il suo ampio progetto che punta alla diffusione della mobilità elettrica, Enel X ha annunciato una nuova collaborazione con Leroy Merlin.

L’accordo raggiunto tra le due società prevede di elettrificare altri 10 punti vendita Leroy Merlin che andranno ad aumentare la rete di supermercati che dispongono delle colonnine di Enel X, per un totale di circa 20 infrastrutture dedicate alla ricarica di veicoli elettrici.

Nel dettaglio, i punti vendita Leroy Merlin disporranno di colonnine fast e ultrafast cosi da offrire agli utenti punti di ricarica rapidi ed efficienti per il rifornimento di energia. Le infrastrutture che Enel X installerà saranno le JuicePump, stazioni fast da 50 kW e le JuicePump Ultra, stazioni ultrafast con una potenza fino a 300 kW.

La partnership con Leroy Merlin conferma l’importanza per Enel X di collaborare con le più importanti aziende del Paese che condividono la visione della mobilità a zero emissioni. Interverremo elettrificando i punti vendita del Cliente con soluzioni di ricarica fast e ultrafast che garantiranno a chi guida un veicolo elettrico tempi rapidi per fare il pieno di energia in modo facile e sicuro. Si tratta di un servizio essenziale per assicurare una customer experience che faccia capire alle persone quanto sia vincente la scelta di passare dalla mobilità tradizionale a quella elettrica, ha commentato Augusto Raggi.