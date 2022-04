Enel X Way è la nuova società che l’importante gruppo dell’energia ha deciso di creare al fine di ottimizzare e ampliare ulteriormente le tecnologie di ricarica messe a disposizione degli utenti. Non a caso, saranno creati appositi impianti dedicati alla ricarica che potranno soddisfare le esigenze degli utenti sia per mobilità urbana che extraurbana.

In occasione dell’E-Prix di Roma la nuova società del Gruppo Enel, guidata da Elisabetta Ripa, ha reso noti alcuni dettagli sui piani che caratterizzeranno il futuro di Enel X Way.

Il futuro ci porta verso una maggiore elettrificazione dei trasporti che garantisce una soluzione di mobilità efficace e sostenibile e sempre più competitiva e confortevole. Sono circa 20 milioni le auto elettriche in circolazione in tutto il mondo. Un numero piccolo se confrontato con tutto il parco auto ma con una accelerazione importantissima, soprattutto in questi anni, nei Paesi del Nord Europa e in particolare in Cina. Siamo un’entità globale e possiamo mettere a disposizione del nostro Paese tutta l’innovazione possibile e abilitare la transizione energetica, ha dichiarato la manager.

Per la società guidata da Elisabetta Ripa un grande sviluppo in mercati europei come Italia, Spagna e Romania è di fondamentale importanza. In tale prospettiva, Enel X Way punterà inevitabilmente al consolidamento delle collaborazioni finora siglate non solo con i produttori di veicoli elettrici ma anche con aziende private e istituzioni pubbliche. Non dimentichiamo, infatti, che Enel X è già attiva in 17 Paesi tra Europa, America e Asia con un numero di punti di ricarica pubblici e privati che si attesta intorno a 320 mila anche grazie ad accordi di interoperabilità.

La società farà leva su piattaforme digitali integrate per abilitare e offrire servizi innovativi e flessibili che incontrino le esigenze in continua evoluzione dei clienti, aprendo così la mobilità elettrica alle varie fasce di mercato e a nuovi ambiti come, ad esempio, i servizi di trasporto merci e spedizioni nei centri urbani, la nautica o i sistemi di volo a decollo verticale, ha commentato il nuovo CEO di Enel X Way.

Secondo quanto dichiarato, Enel X Way si impegnerà sullo sviluppo di una rete capillare per la ricarica per tutti i tipi di veicoli elettrici offrendo dunque un’esperienza fisica e digitale integrata, semplice e conveniente, per soddisfare tutte le esigenze di mobilità urbana e interurbana, di viaggio, di business per persone e merci.