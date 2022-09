Aumentano i prezzi delle ricariche presso le colonnine di ricarica Enel X Way: dall’8 ottobre rincari per le ricariche oltre 50 kW, restano invariate invece le tariffe degli abbonamenti e della formula Pay per Use in AC.

In un momento in cui la diffusione dei nuovi veicoli fatica ad aumentare a causa del prezzo degli stessi veicoli elettrici, l’aumento delle tariffe dell’energia peserà ulteriormente sulle tasche degli utenti.

Lavoriamo ogni giorno per sostenere la mobilità elettrica attraverso soluzioni flessibili, innovative e sostenibili. Per questo, malgrado il continuo aumento dei costi dell’energia, Enel X Way ha deciso di mantenere invariati i prezzi dei propri abbonamenti e della tariffa Pay per Use in AC. Verranno invece applicati nuovi prezzi per le ricariche DC a partire dal 8 ottobre, si legge nella comunicazione arrivata agli utenti.

A partire dall’8 ottobre 2022 dunque Enel X Way modifica il listino delle tariffe a consumo, vediamole nel dettaglio.

Per le ricariche in AC, fino 22 kW, Enel X Way conferma le attuali tariffe a 0,58 al kWh. Situazione differente per quelle in corrente continua: le DC fino a 150 kW costeranno 0,89/kWh, quelle HPC oltre i 150 kW 0,99. Come accennato, nessun cambiamento per gli abbonamenti mensili: il prezzo della tariffa Small rimane invariato a 25 euro, con una soglia di consumo a 70 kWh; la Large è sempre a 45 euro/mese con soglia a 145 kWh.

L’aumento dei costi delle tariffe Enel X Way non è un’ eccezione dato che diverse realtà europee hanno aumentato i prezzi dell’energia. Prima tra tutti anche la statunitense Tesla che ha modificato il costo della ricarica presso i Supercharger in Italia: 0,66 al kWh il costo per gli utenti possessori di una vettura elettrica marchiata Tesla.

Pochi giorni fa Enel X Way ha inoltre ufficializzato la sua nuova soluzione che mira ad ottimizzare i servizi di ricarica anche per aziende ed esercizi commerciali come hotel e ristoranti.