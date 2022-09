Dopo l’annuncio delle scorse settimane relativo all’accordo di collaborazione con Pirelli, Enel X Way ufficializza una nuova soluzione che mira ad ottimizzare i servizi di ricarica presenti sul territorio. La nuova offerta, denominata Set&Charge riguarda aziende ed esercizi commerciali come hotel e ristoranti.

Non a caso, la nuova iniziativa firmata Enel X Way ha come obiettivo l’estensione della rete di ricarica dedicata ai veicoli elettrici non solamente nelle aree pubbliche ma anche presso le strutture commerciali e, dunque, negli spazi di proprietà. Nello specifico, Set&Charge di Enel X Way consente ad aziende, hotel, ristoranti ed esercizi commerciali di rendere accessibili le proprie colonnine anche a terzi. Gli utenti avranno pertanto la possibilità di ricaricare il proprio veicolo con facilità mentre tutte le aziende aderenti all’iniziativa potranno aumentare la propria visibilità, traendo anche un guadagno diretto dalle ricariche effettuate.

Secondo quanto diffuso, l’iniziativa si rivolge anche ad attività che non dispongono di colonnine proprie: l’offerta Set&Charge Enel X Way Italia propone, infatti, alle aziende che ne sono sprovviste l’acquisto di una o più infrastrutture di ricarica insieme al software gestionale. Una volta presa la decisione di mettere a disposizione degli utenti il servizio di ricarica, il prezzo potrà essere liberamente personalizzato.

Con Set&Charge, non solo mettiamo a disposizione un servizio semplice e intuitivo che consentirà alle aziende di generare ricavi ricorrenti e di fidelizzare la clientela, ma puntiamo ad ampliare anche la rete di ricarica nazionale e dunque a incentivare sempre più lo sviluppo della mobilità elettrica nel Paese, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale che da sempre sono alla base delle nostre azioni commerciali, ha commentato Federico Caleno, Head of Enel X Way Italia.

Come dichiara l’azienda, utilizzando l’app JuicePass di Enel X gli utenti possono visualizzare i punti di ricarica presenti presso hotel, ristoranti o cinema cosi da aumentare la visibilità dell’attività commerciale che mette a disposizione il servizio.