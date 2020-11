Energica, nuovo pacchetto RS per fare da 0 a 100 in meno di 3s

Il 2021 di Energica, il produttore italiano di moto elettriche, si preannuncia interessante grazie al rilascio del nuovo pacchetto RS – Reparto Sportivo, che rende le moto della casa italiana ancora più veloci di quanto non fossero già.

Il pacchetto RS è stato inserito in tutta la linea di modelli 2021 e permette di fare da 0 a 100 km/h in 2.6 secondi, un tempo davvero pazzesco. Questo avanzamento tecnologico è stato possibile grazie agli investimenti e alla ricerca che Energica sta svolgendo nel suo reparto corse, dato che è la fornitrice ufficiale di moto elettriche per l’intera classe MotoE.

Da febbraio 2021 sarà possibile acquistare una Energica con pacchetto RS, ma non è chiaro se l’aggiornamento sia retrocompatibile con i modelli già diffusi sul mercato. Ad oggi, Energica offre tre modelli: la Ego+, con una velocità massima di 241 km/h, la Eva Ribelle da 201 km/h e la Eva EsseEsee 9, una moto dallo stile un po’ più retro ma che mantiene una velocità massima di 201 km/h.

Il 2020 di Energica, un po’ come quello di tutti noi, è stato pesantemente influenzato dall’emergenza sanitaria: dopo i primi mesi estremamente incoraggianti, durante i quali la compagnia ha raccolto tantissimi preordini per la gamma 2021, il COVID ha bloccato la produzione durante la primavera rovinando leggermente i piani. Ma la compagnia non si è data per vinta, e anzi alla riapertura è ripartita al massimo per recuperare il tempo perduto.

Il CEO di Energica, Livia Cevolini, ha affermato quanto segue:

“Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, siamo molto contenti dei risultati ottenuti anche durante i mesi di lockdown, che ci aiutano a confermarci come leader del settore. Il lockdown causato dal COVID-19 ci ha obbligato a fermare la produzione per circa un mese, ma ciò non ci ha impedito di continuare a crescere. La gamma MY2020 ha ricevuto ottimi feedback dalla scena internazionale e nei primi mesi di quest’anno abbiamo registrato un interesse nei confronti della nostra gamma più che raddoppiato rispetto alla linea 2019. Energica ha accelerato la produzione, e ciò ha permesso di consegnare quasi l’80% degli ordini ricevuti, con la rete di vendita che ad oggi è composta da più di 70 rivenditori in tutto il mondo, con una crescita percentuale del 72% negli ultimi 12 mesi.”

L’obiettivo di Energica è quello di raddoppiare le vendite su mercati chiave come quello statunitense nell’arco del 2021.