La mobilità elettrica presenta ancora tante sfide e una di queste è quella legata all’incendio delle auto: quando un’auto a batteria prende fuoco spesso non si può far altro che lasciarla bruciare, o si può provare a sommergerla in acqua al fine di spegnere le fiamme e interrompere le reazioni chimiche della batteria ormai danneggiata. Per facilitare questa operazione di immersione dell’auto in acqua, la società tedesca Ellermann Eurocon si è inventata Red Boxx, un nome non particolarmente fantasioso per un’enorme vasca rossa in cui si possono immergere le auto in caso di incendio.

Red Boxx potrebbe diventare una soluzione largamente utilizzata poiché semplifica di netto le operazioni di spegnimento di un incendio scaturito da un’auto elettrica, e il funzionamento è relativamente semplice: la vasca viene trasportata sul luogo dell’incendio da parte dei vigili del fuoco, e viene aperta da un lato per permettere di trascinare al suo interno l’auto incendiata, mediante l’utilizzo di cavi d’acciaio e cinghie. Una volta spostata all’interno, la Red Boxx viene richiusa lasciando scoperta solo la faccia superiore, e si inizia a pompare acqua – trasportata in un contenitore separato, o semplicemente dal camion dei pompieri – al suo interno per sommergere completamente l’auto e bloccare le fiamme.

Questo sistema permette anche una facile gestione di tutta l’acqua che va a finire all’interno, che inevitabilmente viene inquinata dalle componenti chimiche che sono cuore delle batterie al litio, mentre fino ad oggi l’acqua inquinata non poteva essere contenuta e finiva inevitabilmente nel terreno circostante o nelle fogne.

Red Boxx ha il potenziale di diventare uno strumento utilizzato da molti vigili del fuoco e non solo per spegnere gli incendi delle auto elettriche, ma anche per le ibride e le endotermiche, che presentano simili difficoltà. Di seguito trovate un video che vi mostra la Red Boxx in azione durante una dimostrazione.