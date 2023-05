New York sarà la prima grande città americana a introdurre una tassa sul traffico simile alla Congestion Charge di Londra. La Federal Highway Administration dell’amministrazione Biden ha approvato la misura, aprendo ufficialmente il periodo di 30 giorni per la consultazione pubblica. La tassa sarà sostanzialmente limitata alla parte meridionale del quartiere di Manhattan, tra la 60esima Strada e Battery Park.

L’obiettivo principale della tassa sul traffico è quello di ridurre la congestione dei veicoli del 15-20% e promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, nonché generare entrate per finanziare una parte del programma di investimenti infrastrutturali per migliorare la metropolitana e altri assi viari. Si stima una serie di entrate di diverse miliardi di dollari attraverso le tariffe proposte. Tuttavia, le tariffe in alcune fasce orarie possono risultare particolarmente elevate, ad esempio dalle 6 del mattino alle 8 della sera, quando le auto dovranno pagare da 9 a 23 dollari e i camion da 12 a 82 dollari. Le tariffe notturne, invece, potrebbero essere di soli 5 dollari: una richiesta adeguata visto il traffico generalmente limitato in quegli orari.

Crediti, esenzioni e sconti non mancheranno: gli autisti dei taxi, ad esempio, saranno esclusi dal pagamento. I conducente che attraversano l’East River utilizzando i ponti gratuiti di Brooklyn, Manhattan, Williamsburg, Queensboro o arrivano dalla 59esima strada dovranno pagare l’intera tassa di 23 dollari, che sarà addebitata una sola volta al giorno. Per alcuni cittadini, ovvero i residenti che vivono nell’area tra la 60esima Strada e Battery Park e hanno un reddito inferiore a 60mila dollari l’anno, sarà possibile detrarre l’intera cifra.

Il piano dell’autorità metropolitana dei trasporti era già in programma in precedenza, tuttavia l’amministrazione Trump l’ha ostacolato in diverse occasioni; se non ci saranno ulteriori intoppi, la tassa sul traffico di New York potrebbe finalmente entrare in vigore.