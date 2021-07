Estate 2021 e traffico autostradale, il calendario con i giorni da bollino nero

Traffico intenso soprattutto verso le località turistiche previsto per il mese di agosto. Sono molti, infatti, gli italiani che hanno deciso di trascorrere le vacanze nelle località turistiche del nostro Paese, motivo per cui il mese di agosto si preannuncia da bollino rosso. È lo stesso osservatorio di Viabilità Italia a certificare la tendenza per il prossimo mese mediante il calendario che contiene le previsioni di traffico.

Con agosto ormai alle porte gli automobilisti iniziano a spostarsi maggiormente, con alcune giornate che potrebbero non essere la scelta ideale per partire. Cosi come si legge sul sito del Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia ha messo a disposizione dei documenti consultabili da tutti i cittadini sul sito online.

Come si nota dal grafico, l’intensificarsi del traffico si registra già a partire da venerdì 30 luglio; il traffico sarà dunque intenso con possibili criticità già a partire da venerdì pomeriggio. La giornata peggiore sarà invece sabato 7 agosto, con bollino nero per la viabilità nella mattinata.

Per quanto riguarda gli altri weekend del mese di agosto presentano il bollino rosso, ad esclusione del 15 agosto che segna bollino giallo.

Decisamente meno critica la situazione nei primi due fine settimana del mese di settembre anche se il traffico potrebbe essere sostenuto. 4 e 5 settembre presentano però il bollino rosso.

Se il traffico sostenuto potrebbe rallentare la viabilità sulle tratte autostradali, non mancano i problemi causati dai cantieri aperti. La situazione sarà infatti complicata dai lavori stradali che per tutto agosto saranno operativi lungo tutta la Penisola. A tal proposito, ribadiamo che i disagi creati agli automobilisti dai lavori di ammodernamento lungo la rete autostradale potranno presto far scattare un rimborso per gli utenti. Proprio nelle scorse ore l’amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, ha dato la conferma del via al cashback di Autostrade.