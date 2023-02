Entro il 2035 l’Commissione Europea ha imposto lo stop alla vendita di auto endotermiche, una notizia di cui ormai quasi tutti siamo a conoscenza; nel frattempo però, bisogna andare avanti a rendere le auto endotermiche sempre meno inquinanti, o almeno questa è la richiesta della Commissione europea che ha fissato al 1° luglio 2025 l’entrata in vigore delle normative anti inquinamento Euro 7.

Le Case automobilistiche non sembrano essere particolarmente interessate a sottostare a questa richiesta, non tanto perché rientrare negli standard Euro 7 sia difficile di per sé, quanto più per la tabella di marcia imposta che andrà inevitabilmente a togliere risorse allo sviluppo dei veicoli elettrici. Durante un recente incontro alla Camera, il vicepresidente della divisione Government Relations & Public Affairs di Volkswagen Italia, Massimo Nordio, ha parlato con parole molto chiare in merito a queste difficoltà.

“Il problema non è l’adeguamento alla normativa Euro 7, ma le tempistiche. Crediamo non sia realistico arrivare a un’offerta di prodotto rispondente al 1° luglio 2025. I tempi per arrivare a questo obiettivo dovrebbero essere posticipati almeno alla fine del 2026”.

Volkswagen, così come il Gruppo Stellantis, ha dovuto rivedere le sue strategie per il prossimo decennio proprio a causa dell’imposizione di interrompere la vendita di auto endotermiche e questa richiesta legata a Euro 7, stante la situazione e la tabella di marcia prevista, è da rivedere.

Nordio afferma che mantenendo questa tempistica si andrà incontro a problemi industriali non indifferenti che si tradurranno in un taglio alla produzione, che a sua volta si tradurrà in un numero minore di auto a disposizione e quindi in prezzi più alti.