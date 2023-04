La nuova normativa Euro 7 dedicata ai propulsori delle vetture del settore automobilistico è diventata il tema più caldo dopo la conclusione dello stop alla vendita delle auto endotermiche nel 2035. Le associazioni di categoria e alcuni rappresentanti degli Stati membri dell’Unione Europea hanno chiesto una modifica profonda o un rinvio dell’entrata in vigore. Tuttavia, è stata la Volkswagen, il principale costruttore europeo, a prendere un’iniziativa insolita pubblicando un “position paper” per chiedere una proroga di poco più di un anno, consentendo all’intero settore di prepararsi adeguatamente ai nuovi parametri di emissione.

Volkswagen sostiene che è necessario posticipare l’attuazione dei nuovi standard all’autunno del 2026, per permettere a tutti i modelli di conformarsi ai limiti entro l’autunno dell’anno successivo. L’azienda tedesca sottolinea la difficoltà di applicare la nuova normativa nelle tempistiche indicate finora dalla Commissione europea, che intende avviare l’implementazione già a partire da luglio del 2025 e chiudere i relativi negoziati con gli altri organismi comunitari entro quest’anno, tra cui Parlamento e Consiglio Ue.

Il costruttore teutonico sostiene che è possibile soddisfare i nuovi limiti, ma solo se la normativa entra in vigore verso la metà del 2024 e concede alle Case automobilistiche due anni per iniziare a implementare gli standard e tre anni per coprire l’intera gamma di prodotti. Altrimenti, l’azienda prevede un prolungato blocco della produzione per molti modelli in tutta Europa.

La società tedesca anche chiesto un rinvio per altri aspetti del nuovo regolamento, tra cui i limiti alle emissioni del particolato prodotto dai sistemi frenanti e dall’usura dei pneumatici. Secondo l’azienda, sono necessari diversi anni di tempo per implementare gli standard; al momento, infatti, non ci sarebbero ancora tecnologie adatte a raggiungere il risultato richiesto.

Questa iniziativa di Volkswagen dimostra quanto sia centrale la questione della normativa Euro 7 per il futuro dell’intero settore automobilistico. La richiesta di un rinvio delle scadenze da parte del principale costruttore europeo evidenzia le preoccupazioni del settore riguardo la fattibilità e le sfide logistiche ed economiche legate all’implementazione dei nuovi standard di emissione. La questione è complessa e solo nelle prossime settimane conosceremo le nuove decisioni della Commissione.