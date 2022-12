L’azienda californiana Beam Global si è specializzata nella progettazione di sistemi di ricarica per auto elettriche che siano sostenibili e di rapida installazione, per ovviare ai problemi tecnici e burocratici che si incontrano molto facilmente quando si vuole installare una colonnina di ricarica: è nata così EV ARC, una speciale colonnina di ricarica che opera interamente grazie alla presenza di pannelli solari e di batterie per l’accumulo di energia, senza necessità di collegarla alla rete elettrica.

EV ARC è composto da una pensilina in grado di muoversi meccanicamente e coperta da pannelli solari: sono proprio loro a fornire tutta la corrente necessaria alle ricariche, andando a immagazzinare energia nel pacco batterie che può variare tra 22, 32 e 43 kWh a seconda delle necessità. EV ARC è compatibile con tutti i caricatori forniti dalle case automobilistiche e oltre a ridurre drasticamente la burocrazia in questo senso, è anche facilmente trasportabile una volta richiuso.

EV ARC è frutto di uno sviluppo durato circa 10 anni, durante i quali la compagnia ha rivisto il suo design al fine di rendere la colonnina off-grid semplice da installare in una varietà di situazioni, specialmente in quei contesti dove scavare nel terreno per portare la corrente dalla rete sarebbe impossibile: durante l’intervista rilasciata dal CEO Desmond Wheatley ai colleghi di ChargedEVs.com si è parlato di alcune situazioni particolari in cui EV ARC ha permesso di portare la corrente in punti dove sarebbe stato altrimenti impossibile. Depositi di rifiuti tossici, aeroporti che nascondono sotto terra macerie e rifiuti, o semplicemente quelle realtà che non sono dotate di una fornitura di corrente sufficiente a consentire l’installazione di una colonnina: in questi casi e in tanti altri, EV ARC si rivela essere una soluzione funzionale e di rapida installazione, in grado di fornire energia sufficiente a percorrere 430 km al giorno utilizzando la corrente alternata, o fino a 1770 km qualora si optasse per la soluzione in corrente continua che però richiede 4 EV ARC attaccati in serie tra loro.

La clientela principale di Beam Global e del suo EV ARC, ad oggi, è composta da organizzazioni governative americane che utilizzano questa energia elettrica per ricaricare le proprie flotte di veicoli elettrici; il prezzo di partenza per il modello da 22 kWh è di 59.400 $, una cifra che potrà sembrare spaventosa ma se si considera il risparmio sui lavori di installazione di una colonnina fissa, oltre al risparmio di tempo dal punto di vista della burocrazia, EV ARC diventa un prodotto sicuramente interessante.