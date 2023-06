Ribattezzata con il nome “EVengers“, nasce in Corea una nuova alleanza che richiama la famosa squadra di supereroi Marvel, grazie a un gioco di parole con l’acronimo inglese “electric vehicles”. La squadra, ancora in verità in formazione, nasce ufficialmente tra Hyundai e altri importanti colossi tecnologici coreani.

Chi fa parte dello squadrone? Giganti, nomi importanti e di rilievo per il settore dell’automotive e non solo. Tanto per citarne qualcuno, nel team trovano posto Samsung, SK e LG, ma anche ulteriori aziende del settore. Ogni membro avrà un ruolo ben definito. Al centro di tutto ci saranno le auto elettriche del Gruppo Hyundai, che comprende sia il marchio omonimo sia i brand Kia e Genesis. Gli altri player ruoteranno invece attorno all’ecosistema aziendale. Ad esempio, Samsung fornirà i chip per la guida autonoma, mentre SK si occuperà delle batterie e LG provvederà agli schermi OLED.

Con questa strategia, il Gruppo Hyundai punta raggiungere i suoi obiettivi di lungo termine: diventare uno dei tre principali produttori mondiali di auto elettriche entro il 2030. Entro il 2025 il marchio commercializzerà 12 nuovi modelli di auto elettriche, con l’obiettivo di elettrificare l’intera gamma entro la fine del decennio. Kia, invece, introdurrà 11 nuovi modelli entro il 2026 e l’abbandono dei motori endotermici è previsto per il 2035, ma solo in Europa.

La strategia adottata da Hyundai giunge anche in seguito alle continue difficoltà legate alla scarsità delle materie prime; problemi che hanno obbligato, direttamente, il produttore a tardare le consegne (o modificarle) di diversi veicoli. L’obiettivo, oltre a quello di diventare uno dei top player del settore, è quello di riuscire a superare future difficoltà con maggior elasticità.