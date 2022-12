Everrati amplia la sua gamma di restomod elettrici con due nuovi modelli: stiamo parlando della Range Rover Classic e della Land Rover Defender che vanno ad affiancarsi alla Land Rover Series IIA già annunciata lo scorso anno. Non a caso, l’obiettivo di Everrati è quello di “ridefinire con passione le auto più iconiche e renderle rilevanti per il mondo di oggi”.

Dopo aver dunque ridefinito la Land Rover Serie IIA, trasformandola da un veicolo utilitario del 1960 in un bellissimo veicolo a emissioni zero, Everrati ha deciso di dedicarsi al restomod di questi due iconici veicoli. Nonostante l’annuncio, l’azienda non ha rilasciato le caratteristiche tecniche che andranno a contraddistinguere gli esemplari; nessun dettaglio, dunque, su quelli che saranno i nuovi propulsori. Possiamo però ipotizzare che i veicoli elettrici avranno una configurazione del tutto simile a quella presente nella Serie II completamente elettrica. Quest’ultima include un motore in grado di generare 165 CV e oltre 400 Nm di coppia e un pacco batterie da 60 kWh.

Siamo estremamente orgogliosi di annunciare i nostri piani per Range Rover Classic e Land Rover Defender, ridefinendoli con la nostra architettura 4×4 EV all’avanguardia, già collaudata nella Land Rover Series. Questi veicoli stabiliscono nuovi standard al momento del lancio: faremo lo stesso con la nostra tecnologia avanzata, mentre trasformiamo queste icone, consentendo loro di vivere nell’era dell’elettrificazione, ha dichiarato Justin Lunny, fondatore e CEO di Everrati.

Oltre a restaurare completamente ogni esemplare e ad equipaggiarlo con un nuovo motore completamente elettrico, l’azienda britannica si dedica ad un restauro degli interni: l’abitacolo della Ranger Rover Classic e della Defender sono infatti realizzati utilizzando materiali e tecnologie di lusso ponendo alla base della progettazione sempre la sostenibilità.

Per quanto riguarda il costo, l’azienda ha annunciato che per la Range Rover il prezzo parte da 263.000 euro più il veicolo donatore mentre per la Land Rover Defender si parte da 211.000 euro più donor car.