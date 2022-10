Il caro energia sta portando numerose aziende che forniscono servizi per la ricarica di auto elettriche ad aumentare le proprie tariffe. Solo negli ultimi mesi è toccato prima a Tesla, con i suoi Supercharger, e poi a Enel X Way con il Pay per Use; ora sembra il turno di Evway con un’importante ondata di aumenti.

L’aumento delle tariffe è giunto agli utenti attraverso un’email:

Caro ev-driver, come oramai è risaputo, il costo dell’energia è aumentato oltre livelli che noi aziende non possiamo più contenere. Noi di evway abbiamo tardato il più possibile l’adeguamento tariffario e siamo riusciti a bloccare i nostri prezzi per te fino ad oggi.

A partire dal 10 ottobre, la tariffa a consumo in corrente alternata passa dagli attuali 0,49 euro al kWh a 0,69 euro al kWh. Mentre la ttariffa a consumo in corrente continua (anche HPC) passa da 0,45 euro al kWh a 0.89 euro al kWh. Chi fa largo utilizzo delle stazioni per la ricarica ad alta potenza, Evway offre l’abbonamento HPC SAVE che a 9,90 euro al mese consente di ricaricare sopa i 100 kWh, in Italia e in Europa, da tutti gli operatori a 0,845 euro al kWh. Chi si affida alle stazioni IONITY, Evway propone due abbonamenti annuatli da, rispettivamente, 69 euro (un anno a 0,59 euro al kWh) e 199 euro (un anno a 0,39 euro al kWh). Con questo aumento dei prezzi e la benzina a livelli non eccessivi, mantenere un’auto elettrica nella guida di tutti i giorni può diventare piuttosto dispendioso come osservato in questo approfondimento.