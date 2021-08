Extreme E, il quarto round del campionato dei SUV elettrici sarà in Sardegna

Il famoso campionato dei SUV elettrici Extreme E farà tappa in Sardegna dal 22 al 23 ottobre. Un appuntamento importante per il nostro Paese che seguirà le tappe fissate in Arabia Saudita, Senegal e Groenlandia.

Sono ben lieto di confermare che Extreme E sta finalizzando i piani per gareggiare in Sardegna. Extreme E è nata per accrescere la consapevolezza sui problemi del cambiamento climatico e mostrare le prestazioni e i vantaggi dei veicoli a basse emissioni di carbonio. La crisi non è un problema che riguarda solo le località remote. Sta diventando sempre più evidente vicino a casa nostra, in tutto il Nord America, e qui in Europa, con temperature in aumento, ondate di caldo e incendi, ha commentato Alejandro Agag.

Una decisione inaspettata quella che la FIA ha ufficializzato nelle scorse ore e che porta dunque alla cancellazione definitiva del quarto round previsto in Brasile a causa del Covid-19.

È in via di definizione l’accordo col presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani e con il promotore Alejandro Agag per portare in Sardegna un grande evento qual è Extreme E, un appuntamento nel quale la Regione sarà al fianco degli organizzatori per il successo dell’evento, queste le Parole del governatore della regione Christian Solinas.

Non a caso, la tappa italiana vedrà la partecipazione di una serie di campioni come Johan Kristoffersson e Molly Taylor del team Rosberg X di Nico Rosberg, Jenson Button, Carlos Sainz Sr e Sebastian Loeb.

Non sono inoltre mancate le parole di Sticchi Damiani che ha dichiarato :