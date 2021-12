F1 2021: Max Verstappen rivendica il titolo con un finale incredibile

Nel pomeriggio della giornata di oggi si è tenuta l’ultima gara del Campionato Mondiale di Formula 1, a Abu Dhabi,dove Max Verstappen e il rivale Lewis Hamilton hanno gareggiato in una corsa iniziata a pari punti. Nonostante la pole position conquistata dal pilota della Red Bull-Honda, la posizione è stata subito raggiunta da Hamilton a pochi metri dall’inizio della gara.

Verstappen ha successivamente cercato di riconquistare il comando con una mossa spettacolare al primo giro, ma Hamilton, nonostante sia uscito di pista, è riuscito a mantenere la posizione. Nonostante il taglio della curva, i commissari non hanno rilevato alcuna infrazione lasciando proseguire normalmente la competizione. Hamilton ha pertanto condotto gran parte della gara guadagnando decimi su decimi rispetto ai rivali; scenario che però è mutato molto velocemente in occasione di un’uscita di pista di Nicolas Latifi ad appena cinque giri dalla fine.

L’incidente del pilota della Williams ha obbligato i commissari a fare entrare la safety car che ha inesorabilmente compattato il gruppo. Con Verstappen a soli 12 secondi di distacco, la Mercedes-AMG ha lasciato Hamilton in pista con le gomme usate, mentre l’olandese si è fermato nuovamente per un ulteriore set. Sebbene all’inizio si pensava che la gara potesse finire con la safety, a pochi istanti dalla fine il direttore di gara della FIA Michael Masi ha chiesto ai doppiati, presenti tra Hamilton e Verstappen, di lasciare passare quest’ultimo e concedere quindi un ultimo giro pulito. Forse proprio a causa delle gomme troppo usurate, Hamilton non è riuscito a trattenere i continui attacchi di Verstappen che, a poche curve dal traguardo, ha guadagnato la prima posizione ottenendo un risultato incredibile. Con la vittoria di Verstappen, si chiude -almeno temporaneamente- il dominio assoluto di Lewis Hamilton.

Nelle ore successive alla gara, il team tedesco ha mosso due ricorsi distinti che però sono stati subito respinti dalla commissione di gara. Il Mondiale di Formula 1 2021 è in mano a Verstappen, ma la Mercedes-AMG ha annunciato l’intenzione di fare appello. Ha 96 ore per decidere se procedere o meno. Di seguito vi lasciamo un video dell’ultimo giro della gara (qui per gli highlights); voi siete team Max o team Lewis?