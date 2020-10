Fabbrica di batterie in Indonesia, nuovo progetto Tesla?

Quale potrebbe essere il prossimo investimento di Elon Musk? Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda statunitense Tesla avrebbe in programma di realizzare una fabbrica di batterie in Indonesia. Nelle settimane scorse il Governo indonesiano sembra aver dato conferma del fatto che Elon Musk sia in trattative con loro per realizzare una nuova, grande impresa. Ebbene, ora sembra esserci la conferma che, effettivamente, i colloqui tra il colosso statunitense specializzato nella produzione di veicoli elettrici e l’Indonesia potrebbero riguardare la costruzione di una fabbrica di batterie nel paese asiatico. Dunque, dopo la realizzazione della Gigafactory a Berlino, Elon Musk, comincia a pensare al prossimo passo.

Il ministro dell’Industria Agus Gumiwang afferma alla CNBC che la trattativa con l’azienda Tesla è “in corso” e l’intento del colosso statunitense è quello di costruire una fabbrica a Batang, una grande città portuale che si trova al centro della costa settentrionale dell’isola di Giava, Indonesia. Il ministro dell’Industria non è stato l’unico ad intervenire sull’argomento. Infatti anche Luhut Binsar Pandjaitan, nonché ministro coordinatore per gli affari marittimi e gli investimenti, ha commentato tale situazione affermando di aver detto a Tesla che, investire nella costruzione di una fabbrica di batterie nel Paese, significherebbe – per l’azienda di Musk – la garanzia di una riserva di nichel.

Ovviamente si tratterebbe di un investimento molto importante per il CEO Elon Musk poiché è risaputo il fatto che l’Indonesia è, senza ombra di dubbio, uno dei maggiori produttori di nichel di tutto il mondo ma di recente è stata vietata l’esportazione del noto minerale. Questa mossa è stata studiata per incoraggiare l’industria a lavorare il nichel nel proprio Paese. Dunque, la speranza dell’Indonesia è quella di spingere le aziende a investire nella produzione di prodotti finiti nel Paese utilizzando il loro nichel, come appunto potrebbe fare la nuova fabbrica di batterie di Tesla.

Che il colosso statunitense voglia investire sulla produzione delle proprie batterie è una fatto ormai noto, infatti è stato uno degli argomenti principali all’evento Battery Day, tenutosi il mese scorso. Tuttavia, per raggiungere l’obiettivo prefissato da Tesla, sarà necessario realizzare diverse fabbriche in diverse parti del mondo e il prossimo passo potrebbe essere proprio quello della realizzazione di una fabbrica di batterie in Indonesia.