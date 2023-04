Fantic Motor si prepara ad ampliare la propria gamma di veicoli elettrici in modo significativo, con l’imminente arrivo sul mercato dello scooter elettrico Issimo City, mostrato in anteprima durante l’ultima edizione di EICMA.

Fantic e Minarelli hanno trovato un accordo che permetterà alle due storiche realtà dei motori in Italia di trovare un nuovo spazio sul mercato, una posizione più in linea con la nuova sensibilità che il pubblico ha sviluppato nei confronti della mobilità cittadina, che dev’essere sempre più sostenibile: già dal 2023, stando alle parole del direttore generale di Fantic, Vittorino Filippas, il 50% della produzione dell’azienda sarà dedicata a veicoli elettrici, con il nuovo Issimo City che sarà prodotto in 100 esemplari al giorno.

Issimo City si propone come un valido alleato nella giungla urbana e sarà declinato in una versione L1e, paragonabile a un vecchio 50cc, e una L3e, equivalente invece a uno scooter 125cc. Inizialmente arriverà il modello L1e, dotato di motore elettrico da 3kW di potenza e una batteria da 2,2 kWh che, secondo il ciclo WMTC, assicura fino a 70 km di autonomia; per i più esigenti si può aggiungere una seconda batteria per raddoppiare l’autonomia, mentre la velocità massima è di 45 km/h.

Il prezzo della versione L1 parte da 3.990 €, con la possibilità di usufruire degli ecobonus per uno sconto massimo pari al 40% così che la cifra di acquisto scenda fino a 2.682 €; la produzione inizierà a breve presso il Plant 2 di Minarelli, l’obiettivo è quello di arrivare a produrre 20.000 veicoli elettrici all’anno.