FCA Bank presenta Leasys CarCloud, ora l’auto si può avere in abbonamento

FCA Bank ha annunciato Leasys CarCloud, un'innovativa formula di abbonamento automotive ispirata alla subscription economy, la nuova frontiera della mobilità. In pratica si tratta di qualcosa di simile al noleggio a lungo termine, ma con più opzioni e una maggior flessibilità.

Quella privata in particolare costituisce uno degli aspetti più problematici della contemporaneità e non solo per le difficoltà nella viabilità e il traffico che inquina l’ambiente e ci tiene prigionieri per una gran parte del nostro tempo all’interno della nostra automobile.

Acquistare un’automobile rappresenta infatti una spesa non più necessaria e anche svantaggiosa, visto che si perde immediatamente il valore dell’IVA alla firma d’acquisto. Secondo diversi studi infine le automobili trascorrono mediamente il 90% del proprio tempo di vita parcheggiate, rappresentando quindi un onere notevole.

Purtroppo però poter contare su un proprio mezzo di trasporto rappresenta anche una comodità, e spesso una necessità, a cui è difficile rinunciare. Ecco allora che ci viene in aiuto Leasys CarCloud.

La parola chiave di questo nuovo approccio è la disownership, in pratica la rinuncia all’acquisto e al possesso esclusivo di un’automobile, senza però perdere i vantaggi che questo offre. Una prospettiva su cui ci si è incamminati già da diverso tempo, ad esempio col noleggio a lungo termine, ma che con questo nuovo servizio fa un enorme salto di qualità per flessibilità, facilità d’uso e opzioni disponibili.

Leasys CarCloud è sostanzialmente una formula in abbonamento attivabile su Amazon, che comprende due pacchetti a canone mensile con sette modelli di vetture diverse interscambiabili tra di loro. L’offerta inoltre non prevede vincoli temporali ed è fruibile su tutto il territorio nazionale senza limitazioni.

La gestione è facile, completamente digitale e con zero burocrazia. Per usufruire del servizio è sufficiente pagare l’iscrizione una tantum su Amazon al costo di 199 euro per il CarCloud 500 e 249 euro per CarCloud Renegade & Compass, inserire il codice di iscrizione sul sito ufficiale e scegliere tra i due pacchetti attualmente disponibili (interscambiabili tra di loro), così composti:

Leasys CarCloud 500

A partire da 249 euro al mese, che comprende i modelli FIAT 500, 500X, 500L, 500L Wagon e 500L Cross.

Leasys CarCloud Renegade & Compass

A partire da 349 euro al mese, che comprende i modelli Jeep Renegade e Jeep Compass.

Il cliente può decidere se ritirare la vettura nel Leasys Mobility Store più vicino tra i 150 convenzionati in Italia o se farsela consegnare direttamente al proprio domicilio come servizio aggiuntivo. L’abbonamento mensile comprende tutti i servizi necessari per guidare in tranquillità, come bollo, assicurazione kasko, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici, etc. e permette l’acquisto di servizi aggiuntivi, come ad esempio la kasko senza franchigie, il cambio pack e la seconda guida.