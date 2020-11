FCA e PSA, svelato il logo per il nuovo gruppo Stellantis

FCA e PSA hanno svelato l’inedito logo del nuovo gruppo nato dalla fusione dei due grandi gruppi automobilistici. Un’ufficializzazione di un logo che conferma, e rappresenta, il raggiungimento della grande fusione tra le due aziende che porterà alla nascita della quarta casa automobilistica più grande al mondo.

Il logo simboleggia il ricco patrimonio delle società fondatrici di Stellantis e i punti di forza unici combinati del portafoglio del nuovo gruppo di 14 marchi automobilistici leggendari, nonchè la diversità di talendo e know-how dei suoi dipendenti presenti in tutto il mondo.

Lo scorso luglio, Fiat Chrysler e PSA hanno reso ufficiale l’annuncio relativo alle loro società combinate, dichiarando dunque che sarebbero state chiamate congiuntamente “Stellantis”. Svelando questo logo, i due colossi automobilistici hanno compiuto un ulteriore passo verso il completamento della loro fusione, che dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre del 2021.

Un ulteriore passo nella giusta direzione è stato fatto proprio lo scorso 27 ottobre, quando, con la firma da parte dei rispettivi consigli di amministrazione del progetto di fusione transfrontaliera inerente alla fusione di FCA e PSA, le speranze per l’ottenimento delle necessarie e fondamentali approvazioni normative sono aumentate. Inoltre, i funzionari dell’Unione Europea dovrebbero portare a termine l’approvare della stessa fusione entro la fine di quest’anno. Una volta che tutto sarà finalizzato, come ribadito, le due case automobilistiche si uniranno per creare il quarto più grande gruppo automobilistico globale al mondo per volume di vendite.

Insieme al nome Stellantis, che significa “essere illuminato di stelle”, il logo rappresenta e conferma lo spirito di ottimismo, cosi come dichiarato dai due gruppi automobilistici: