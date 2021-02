Ferrari 812 GTO Aperta, ultimo modello con motore V12?

A quanto pare, la nuova Ferrari 812 GTO Aperta potrebbe rappresentare l’ultima auto V12 aspirata del marchio italiano. Si tratta di una notizia che non farà piacere ai molti appassionati del Cavallino rampante anche se, fortunatamente, le auto con motore V12 Ferrari continueranno ad essere disponibili sul mercato dell’usato. Dunque, chi vorrà – o per meglio dire, chi ne avrà la possibilità – potrà provare l’ebrezza e togliersi lo sfizio di guidare tale tipologia di vettura della casa automobilistica italiana. Nel momento il cui la Ferrari deciderà di abbandonare il motore V12, sicuramente lo rimpiazzerà con uno molto più potente e veloce.

Non è detto, quindi, che una vettura sportiva di alto livello debba avvalersi solo ed esclusivamente di un motore V12 per garantire prestazioni ottimali e soddisfacenti. Anche se sarà difficile dire addio al dodici cilindri, poiché ha accompagnato gli appassionati del Cavallino rampante per ben 74 anni. Infatti, era il 1974 quando la casa automobilistica italiana riuscì a vendere il primo veicolo da strada provvisto di un V12, si trattava della 125 S. Velocità, eleganza e potenza, sono racchiuse in quella che fu la prima auto da corsa – la 125 S appunto – realizzata dall’azienda Ferrari. L’iconico veicolo di colore rosso fu realizzato in due diverse configurazioni, ossia con una carrozzeria barchetta chiamata “Ala Spessa” il grado di erogare 90 CV, e una seconda versione a ruote scoperte biposto a “sigaro”, con il medesimo motore ma in grado di erogare 118 CV e raggiungere la velocità di 210 km/h.

Ebbene, sembrerebbe che dopo quasi 75 anni, il marchio Ferrari sia tutt’ora in grado di vendere un’auto stradale V12 con motore anteriore. C’è da dire però che le differenze rispetto ad un’auto venduta nel 1974 ed una venduta oggi, sono sostanziali, soprattutto dal punto di vista della sicurezza del conducente. Infatti, la 125 S non era provvista, ovviamente, delle stesse innovative tecnologie che caratterizzano le più moderne auto sportive. Tali innovazioni tecnologiche di cui stiamo parlando sono destinate ad evolversi ulteriormente. Proprio per questo motivo, sarà inevitabile assistere ad un cambiamento che andrà ad interessare sicuramente il tanto amato Ferrari V12.