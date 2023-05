L’ibridazione funziona e a confermarlo sono i dati finanziari di Ferrari. Sebbene per i più radicali associare l’ibridazione (o elettrificazione) alle supercar potrebbe rappresentare una sorta di eresia, sembra che invece sia proprio quello che gli utenti desiderino.

Ferrari, infatti, ha chiuso il primo trimestre del 2023 con un fatturato di 1,429 miliardi di euro (+20,5%) e un utile netto di 297 milioni, grazie anche alla vendita di 3.567 auto (+9,7% rispetto all’anno precedente). Questo successo è stato ottenuto grazie ai modelli elettrificati, in particolare le Ferrari 296 GTB e GTS, che hanno rappresentato il 35% delle consegne insieme alla SF90 Stradale. Ferrari Purosangue, il “SUV” sportivo, ha visto un grande interesse da parte dei clienti, tanto da far riaprire gli ordini, ma le consegne sono previste solo per il 2026.

Il marchio di Maranello cresce e lo fa con i modelli alla spina, ma si prevede in futuro anche l’arrivo di una proposta completamente elettrica stimata per il 2025. Nonostante questa premessa, il Cavallino Rampante non crede solamente nell’elettrico ma anche nei carburanti sintetici: a questo proposito, Vigna, il CEO di Ferrari, ha ribadito che crede ancora nello sviluppo di motori endotermici (V12 compresi).

“Vogliamo dare ai nostri clienti maggiore libertà nella scelta del tipo di propulsore giusto e, quindi, abbiamo accolto con favore l’impegno Ue per consentire l’adozione di carburanti elettronici. Riteniamo che l’Ice (internal combustion engine, motore a combustione interna, ndr) abbia ancora un ruolo importante da svolgere anche in un mondo a zero emissioni di carbonio e, insieme ai nostri partner, stiamo studiando e valutando soluzioni che contribuiranno a ridurre le emissioni di CO2. […] I carburanti elettronici possono già alimentare i nostri motori a combustione interna”.

Cosa possiamo attendere in futuro? Secondo quanto riportato, nei prossimi anni giungeranno sul mercato diverse vetture o aggiornamenti di modelli esistenti. Si inizierà del Purosangue con tetto retrattile, per continuare con la SF90 Versione Speciale e probabilmente una nuova hypercar basata sulla meccanica della 499P che correrà la 24 Ore di Le Mans.