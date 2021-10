Ferrari LaFerrari, all’asta un esemplare da 3 milioni di euro

Una particolare e lussuosa Ferrari LaFerrari verrà battuta all’asta da RM Sotheby’s, a Londra, il prossimo 6 novembre. Parliamo di un esemplare unico, realizzato nel 2016 su misura per l’ex proprietario, e caratterizzato da carrozzeria in tinta Vinaccia ed interni in pelle Chiodi Di Garofano. Si tratta di una delle sole 499 unità realizzate inizialmente dalla casa automobilistica di Maranello.

Sotto il cofano troviamo un powertrain ibrido composto dal motore V12 da 6.3 litri da 800 CV, affiancato dal motore elettrico montato sul posteriore e dotato di tecnologia KERS da Formula 1. L’esemplare sprigiona complessivamente 963 CV e 900 Nm di coppia, sfruttando trazione posteriore e cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti, permettendo alla Ferrari LaFerrari di impiegare meno di 3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Ribadiamo inoltre che LaFerrari messa in vendita ha percorso meno di 1.500 chilometri.

Come accennato, a rendere speciale l’esemplare dell’asta è la tinta Vinaccia realizzata su misura per l’ex proprietario. Tuttavia, la dotazione estetica comprende anche splitter, minigonne e diffusore in nero satinato e cerchi in lega grigi a cinque razze. Gli interni presentano, invece, rivestimenti in pelle Chiodi di Garofano, prodotti su richiesta del collezionista che l’ha custodita negli ultimi anni.

Per quanto riguarda il prezzo, attualmente le stime di Sotheby’s prevedono un costo compreso 2,6 e 3 milioni di euro, ma non si esclude che l’asta arrivi ad una cifra ancora più elevata.