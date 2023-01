Nei confronti delle auto elettriche si muovono le critiche più disparate e dal mondo degli amanti del motorsport ne arriva sempre una ben specifica, quella che riguarda il sound delle auto a batteria che da molti è considerato meno appagante rispetto al rumore emesso da un motore a scoppio ad alte prestazioni. Ferrari, conscia del fatto che presto o tardi dovrà rilasciare delle supercar elettriche, ha già iniziato a lavorare a un sistema che generi un rumore durante la guida, ma lo vuole fare a modo suo e distinguendosi in modo evidente dalla concorrenza.

No, questa volta non stiamo parlando di altoparlanti che riproducono il rombo di un motore come avviene ad esempio sulla BMW i4 testata qualche tempo fa, ma di un suono completamente autentico e piacevole da ascoltare, un suono in grado di aumentare e ridursi in base alla velocità a cui si sta guidando, permettendo quindi al pilota di affidarsi al rumore dell’auto proprio come avviene oggi con i motori termici.

La notizia è stata riportata da CarBuzz che ha scovato un documento ufficiale che Ferrari ha sottoposto al USPTO, l’ufficio americano per i brevetti: in sostanza Ferrari sta mettendo a punto un sistema in grado di estrarre i suoni dai motori elettrici e dalle altre componenti dell’auto, misurando la frequenza di tutti questi suoni prima di amplificarli, così da creare un suono che è direttamente correlato alla velocità di rotazione dei motori elettrici. Da quel che si può intuire dai documenti ufficiali, nel motore elettrico viene fatta passare ulteriore corrente, definita “corrente di sonorità“, che non va minimamente a interferire con il normale compito del motore ma andrà invece a creare un suono in tutto e per tutto naturale; infine il suono verrà amplificato così da creare il vero rumore del motore.

Il sistema sembra essere semplice, specialmente perché non richiede particolare hardware aggiuntivo – ingombrante e pesante – per creare il suono richiesto, e inoltre ha il pregio di essere un suono genuino, nato effettivamente dal rumore dell’auto.